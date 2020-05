Vuoden Kiertopalkinto Tracegrow Oy:lle - käytettyjen paristojen metallit lannoitteiksi

Vuoden Kiertopalkinto on myönnetty Tracegrow Oy:lle. Tracegrow on Kärsämäellä toimiva yritys, joka valmistaa nestemäistä hivenravinnelannoitetta vanhoista murskatuista alkaliparistoista. Kiertopalkinto nostaa vuosittain esille kiertotaloutta edistyksellisesti edistäviä tahoja tai hankkeita, ja sen myöntää Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Circwaste-hanke.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ojensi virtuaalisen diplomin Tracegrown toimitusjohtaja Mikko Joensuulle Kunnat kestävän kehityksen toteuttajina -webinaarissa torstaina 7.5.2020. Webinaarissa esiteltiin konkreettisia toimia kiertotalouden, ilmastonmuutoksen hillinnän, luontoarvojen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

”Tracegrow hyödyntää paristoista sellaisia metalleja, jotka ovat menneet aiemmin hukkaan paristojen hävitysprosessissa, ja tekee niistä lannoitetta. Tämä on hieno esimerkki urban mining -ajattelusta, jossa kerran jo käytöstä poistuista tavaroista otetaan metallit talteen ja hyötykäyttöön ja näin vähennetään uuden kaivostoiminnan tarvetta. Tällainen uusi, tulevaisuuden liiketoiminta näyttää suuntaa toivottavasti monille!” ministeri Mikkonen sanoo perusteluissaan.

”Olen ilahtunut Kiertopalkinto-tunnustuksesta. Maailmassa käytetään n. 10 miljardia alkaliparistoa vuodessa ja normaalisti paristot päätyvät varastoihin tai usein myös kaatopaikoille. Tracegrown toimintaidea käynnistyi tunnistetusta tarpeesta uusiokäyttää paristojätteen sisältämät metallit. Tracegrown patentoitu teknologia mahdollistaa paristojätteen turvallisen jatkokäsittelyn, jonka lopputuloksena syntyy korkean jalostusarvon kierrätystuotteita. Uudet kiertotalouslannoitteet kiinnostavat maataloussektoria kansainvälisesti.” sanoo Tracegrown toimitusjohtaja Mikko Joensuu.

Tracegrown yritysideassa yhdistyy innovatiivinen ajattelu ja idea on kantanut yritystoiminnaksi teollisessa mittakaavassa. ”Kierrätysperäisen lannoitteen käyttö vähentää neitseellisten materiaalien kaivamisen ja jalostamisen tarvetta. Paristoja tulee olemaan tulevaisuudessa niin paljon kuin on resursseja niitä käsitellä. Mahdollisuudet hyvän idean levittämiselle ovat siis todella suuret”, sanoo Circwaste-hankkeen vetäjä Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Yritysideasta kansainväliseksi toimijaksi

Tracegrown kehittämässä ja patentoidussa prosessissa paristomassa liuotetaan ja haitalliset aineet kuten nikkeli ja kadmium poistetaan liuoksesta. Puhdistettu lopputuote on EU:n lannoitelai nsäädännön mukainen sinkki- ja mangaanipitoinen hivenravinneliuos, tuotenimeltään ZM-GrowTM. Prosessista ei synny ilmaan haitallisia päästöjä eikä myöskään jätevesiä. Tracegrow myy valmistamiaan mikroravinnetuotteita lannoitteiden jälleenmyyjille ja lannoitevalmistajille, ja tuote soveltuu myös luomuviljelyyn.

Yhtiön ensimmäinen tehdas valmistui 2018 Kärsämäelle ja kaupallinen tuotanto aloitettiin saman vuoden aikana. Tehdas pystyy täyden kapasiteetin saavutettuaan prosessoimaan kaiken Suomesta kerättävän alkaliparistojätteen, ja myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on avata uusia tehtaita ulkomaille. ”Tuotteellamme on laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Tuotetta myydään jo 10 eri maahan ja viiden uuden maan kanssa aloitetaan koemyyntiä, joista Australia on viimeisin. Voidaan oikeastaan sanoa, että kaikilla mantereilla neuvottelut ovat jo käynnissä”, Joensuu kertoo.



Tracegrow Oy https://www.tracegrow.com