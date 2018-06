Vuoden Kotileipuri -kilpailu innostaa ruisleivän pariin

Vaasan ruokkii hampurilaisbuumia Akseli Herlevin kanssa kehitetyllä premium-sämpylällä 12.9.2017 14:05 | Tiedote

Leipomoyhtiö Vaasan ja hampurilaisosaamisestaan tunnettu keittiömestari Akseli Herlevi syventävät keväällä alkanutta yhteistyötään, jonka tavoitteena on paitsi suomalaisen hampurilaiskulttuurin yleinen edistäminen myös maailman parhaan hampurilaisen kehittäminen. Yhteistyön myötä Herlevi on kuluvan vuoden aikana tutustunut legendaarisiin hampurilaisresepteihin ja niiden valmistustekniikkoihin jo Floridassa, Kuubassa ja Japanissa. Vaasan ja Akseli Herlevi kerryttävät tutkimusmatkoilta hampurilaisiin liittyvää tietämystä, jonka avulla molempien on mahdollista kehittää yhä parempia gourmet-luokan hampurilaiselämyksiä. Yhteistyön ensimmäinen tulos, Herlevin ja Vaasan yhdessä kehittämät ja markkinoiden laadukkaimmat kotimaiset vähittäismyynnissä olevat THE BRGR- ja THE DOG -gourmetsämpylät saapuivat kauppoihin elokuun lopussa.