Vuoden Kristiina -palkinnon saa Saara Särmä

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenala on valinnut Vuoden Kristiina 2018 -palkinnon saajaksi poliiitikan tutkijan ja kansalaisaktivisti Saara Särmän.

Politiikan tutkija ja kansalaisaktivisti Saara Särmä yhdistää kekseliäästi ja rohkeasti akateemista tutkimusta ja poliittista aktivismia. Hän toimii yhtä aikaa tieteen ja taiteen kentillä ja herättää ihmisiä näkemään yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta hyväntahtoisten provokaatioiden, normeja rikkovan huumorin ja karnevalismin keinoin.

Saara Särmän luomuksia ovat esimerkiksi maailmanlaajuisen huomion saanut nettikampanja ”Congrats, you have all male panel” ja feministinen ajatushautomo Hattu. Saara Särmä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka käyttää myös sosiaalista mediaa taitavasti ja tuo sukupuolentutkimuksen oivalluksia uusille foorumeille ainutlaatuisella ja lähestyttävällä tavalla. Särmällä on niin ikään erinomainen kyky itsereflektioon sekä rohkeutta heittäytyä.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen Helsingin yliopistossa käynnistäneen Kristiina-instituutin nimeä, ja se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto on myönnetty vuodesta 2001 lähtien. Palkintolautakuntaan kuuluivat vuonna 2018 Tuija Pulkkinen, Siri Törölä ja Aino-Maija Elonheimo.