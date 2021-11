Vuoden kristillinen kirja 2021 on herkkä ja henkilökohtainen kasvukertomus yhden kristityn matkasta uskon tiellä!

Anni Pesosen Credo – tieni mystiikkaan (Basam Books 2021) on harvinaislaatuinen matka yhden kristityn sielunmaisemaan. Herkän henkilökohtainen kasvukertomus seuraa lapsen, murrosikäisen, opiskelijan, raamatuntutkijan ja seurakuntapapin pohdintoja kristinuskon ydinsisällöistä.

Credo voitti Vuoden kristillinen kirja 2021 -kilpailun. Voittajan valitsi piispa Mari Leppänen.

Valintaperusteina mainittiin se, kuinka kirja on tallentanut yhden ihmisen hengellistä ja henkilökohtaista pohdintaa kriisiaikana. Lisäksi ansioksi katsottiin se, kuinka Pesonen käy kirjassaan vuoropuhelua tämän ajan kaipaajien ja etsijöiden kanssa.

Vuoden Kristillinen kirja 2021 -palkinnon julkaisutilaisuudessa Helsingin kirjamessuilla piispa Mari Leppänen perustelee valintaansa näin:

”Pesosen usko elää vapaudesta, ei pakotetusta kaavasta. Juuri tällaista vapautta kristillinen kirkko nyt tarvitsee. Credo on luontevaa puhetta hengellisyydestä, joka läpäisee arjen. Se on myös aikuisen uskon kuvausta. Virkistävää on se, ettei kirja rakennu uhkakuvien varaan, eikä katse ole myöskään kirkon rakenteissa tai toiminnan kehittämisessä, vaan henkilökohtaisessa jumalasuhteessa.”

Olennaisimmaksi aiheeksi Pesosen teoksessa nousee yhteys Jumalaan, rukous. Miten löytää rukoukseen elävä tuntu Jumalan läsnäolosta? Etsijän polku kulkee yhä syvemmälle mielen hiljaisuuteen, kristillisen mystiikan sanattomaan rukoukseen. Vanhat mystikot kertovat rukouksessa löydetystä todellisuudesta, joka loistaa myös Jeesuksen vertauksista. Credo tarjoaa tuhtia teologista tietoa ja runsaasti eväitä omaan hiljentymiseen.

Kirjailijasta

Anni Pesonen on teologi, joka on toiminut raamatuntutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa ja kouluttajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Nykyisin hän on seurakuntapappina Nurmijärvellä.