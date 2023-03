Vuoden lähiruokateko 2023 -palkinto Jyväs-Hampulle

Vuoden lähiruokateko 2023 -palkinnonsaajan valitsi Lähiruoka & luomu -messujen kehitysryhmä puheenjohtajanaan erityisasiantuntija Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Kilpailun yhteydessä järjestettiin myös yleisöäänestys helmi-maaliskuun vaihteessa, jonka voitti Iisalmen Runnilla toimiva Pesolan Pihviliha. Yleisöäänestyksen voittajalle luovutettiin 1000 euron arvoinen palkinto. Palkintorahat lahjoittaa Suomen Messusäätiö.



Raadin mukaan Jyväs-Hamppu on verkostoitunut muiden lähiruokayritysten sekä yliopistojen, neuvontaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa ja toimii aktiivisesti näissä verkostoissa innovoimassa elintarvikkeiden lisäksi uusia ratkaisuja muun muassa pakkaus- ja rakentamissektoreille.



– Hamppu on ikiaikainen vanha viljelykasvi. Jyväs-Hamppu kehittää öljyhampusta ennakkoluulottomasti uusia innovatiivisia ja herkullisia tuotteita, joita on aiemmin palkittu muun muassa Artesaaniruuan SM-kilpailuissa. Yrityksen asiakaskunta on laajaa ja kattaa niin julkisia kuin yksityisiä ammattikeittiöitä, panimoita sekä leipomoita. Tuotteita on myynnissä myös verkkokaupan ja lähiruokapuotien kautta, minkä lisäksi yritys on suuntaamassa yhä enemmän vientimarkkinoille, sanoo raadin puheenjohtaja Kirsi Viljanen.



Jyväs-Hampun tuotannossa korostuu vastuullisuus: tuotantotoiminta perustuu bio- ja aurinkoenergian käyttöön ja synergiaetuja ja kustannussäästöjä haetaan yritysyhteistyön kautta. Koska kasviproteiinien suosio on globaalisti rajussa kasvussa, yrityksen toiminnalla on laajenemismahdollisuuksia muun muassa sopimustuotannon, investointien ja yhteistyön avulla.



– Viljeltyäni öljyhamppua useamman vuoden perehdyin siemenen monikäyttöisiin ominaisuuksiin ja terveysvaikutuksiin ja testailin hullujakin ideoita. Hampunsiemen on suoraan kypsentämättömänä syöntikelpoinen kasviproteiini-, omega-3- ja kuitupommi, ja sen käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat. Hampulla on myös suuri hiilensidontakyky ja pellon rakennetta parantava vaikutus, eikä viljelyssä tarvita kasvinsuojeluaineita hampun luontaisen voimakkaan kasvukyvyn ansiosta, sanoo Jyväs-Hampun yrittäjä Mikko Ilmoniemi.



Jyväs-Hampun tuotevalikoimaan kuuluvat hamppuproteiinin, -öljyjen ja -siementen lisäksi myös muun muassa hamppulastut ja hamppukarpalolakritsi, ja yritys testaa jatkuvasti uusia tuoteideoita. Ilmoniemi kertoo olevansa otettu Jyväs-Hampun saamasta tunnustuksesta.



– On hienoa, että lähiruoan ja alkutuotannon arvostus on nousussa. Maakunnissa on yhä valtava määrä hienoja pientuottajia ja heillä huipputuotteita, joiden soisi saavan vieläkin enemmän julkisuutta ja tilaa markkinoilla. Tässä työssä palkitsemiset ja huomionosoitukset ovat upea tapa rohkaista arjen haasteissa kamppailevia toimijoita, Ilmoniemi painottaa.



Yleisöäänestyksen voitti Pesolan Pihviliha



Lähiruoka & luomu -palkinnonsaajan valinnan yhteydessä järjestettiin myös yleisöäänestys, jossa annettiin tänä vuonna ennätykselliset 4936 ääntä. Mukana olleesta kuudesta ehdokkaasta voittajaksi valikoitui Iisalmen Runnilla toimiva Pesolan Pihviliha, jonka tuotteita kehitetään asiakkaiden toiveita kuunnellen ja joita käyttävät muun muassa monet ravintolakokit.



Lähiruoka & luomu -messut avoinna Helsingin Messukeskuksessa 30.3.–2.4. samaan aikaan Kevätmessujen, OutdoorExpon ja Golfmessujen (avoinna pe–su) kanssa. www.lahiruokaluomu.fi, #lähiruokaluomu #lähiruokateko2023



Kuvia palkinnonjakotilaisuudesta Mesukeskuksen kuvapankissa https://mediabank.messukeskus.com to 30.3. klo 11 alkaen.



Lisätietoja:



* Jyväs-Hamppu, Mikko Ilmoniemi, 045 674 5734, mikko.on@icloud.com

* Pesolan Pihviliha, Antti Niskanen, 050 043 0044, antti@pesolanpihviliha.fi

* Vuoden lähiruokateko -raadin puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, 040 509 8986, kirsi.viljanen@mmm.fi

* MTK, ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, 040 568 8802, heidi.siivonen@mtk.fi

* Lähiruoka & luomu -messut, viestinnän asiantuntija Antti Karjunen, 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com



Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakamalla vuosittain noin 400 000 euron arvosta stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Tunnetuimpia niistä ovat Kaj Franck -muotoilupalkinto, Habitare-suunnittelukilpailun palkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto ja kyseinen Vuoden lähiruokateko -palkinto. www.messusäätiö.fi | #messusäätiö