Vuoden Lelu 2021 -kilpailun voittajat on valittu.

Suomen Leluyhdistyksen järjestämässä kilpailussa valittiin vuoden parhaat lelut jo kuudennentoista kerran. Vuoden Lelu -kilpailussa kasvatus- ja kaupan alan ammattilaisista koostuva tuomaristo arvioi vuosittain markkinoille tulleita uutuusleluja ja pisteyttää niitä eri kriteerien pohjalta.

Kasvattajien lisäksi eri ikäiset lapset pääsivät testaamaan leluja, kun leluilla leikittiin ympäri maata sijaitsevissa päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa. Kasvattajat eli päiväkotien ja iltapäiväkerhojen ohjaajat kiinnittivät huomiota lelujen laatuun ja turvallisuuteen sekä kehittävyyteen ja innovatiivisuuteen. Lapset taas keskittyivät lelujen leikillisiin ominaisuuksiin.

Voittajat valittiin kategorisesti eri teemojen mukaan: lelut kilpailivat Vuoden Ajoneuvolelun, Vuoden Ensilelun, Vuoden Hahmoleikkilelun, Vuoden Innovaatiolelun, Vuoden Rakentelulelun ja Vuoden Roolileikkilelun tittelistä. Jokaisesta ryhmästä valittiin myös kaksi finalistia.

Mielenkiintoisin lelu ei välttämättä ole se kallein

– Olen ilahtunut siitä, kuinka runsaasti osallistujia oli, ja myös siitä, kuinka monipuolisia lelut olivat. Myös se oli mainiota, että osallistujia oli monesta eri hintakategoriasta, sillä se palvelee kuluttajaa. Mielenkiintoiseksi koetussa lelussa voi olla jokin nerokas idea tai uudenlainen suunnittelu, mutta sen ei tarvitse silti välttämättä olla se kaikkein kallein lelu, kertoo Suomen Leluyhdistyksen lelutoimikunnan puheenjohtaja Annariikka Karppinen-Poirot.

Karppinen-Poirot’n mukaan tänä vuonna on ollut nähtävissä se, että ennestään tuttuja leluja tai teemoja on saatu innovoitua ja jalostettua eteenpäin siten, että ne tuovat jälleen uudenlaista lisäarvoa lapsille. Toisaalta myös animaatioelokuvista ja videopeleistä tuttuja hahmoja voi löytää seikkailemasta kauppojen leluhyllyiltä.

– Mukava yllätys oli myös nähdä pitkästä aikaa ulkoleikkiinkin soveltuvia leluja. Ulkona leikkiminenhän on ollut pitkään nousussa ja viimeistään nyt korona-aikana pihalla touhuaminen on vahvistunut ihan hirmuisesti. Ehkä ulkoleluistakin saadaan vielä joskus oma kategoriansa tähän kilpailuun, Karppinen-Poirot pohtii.





VUODEN LELU 2021 -VOITTAJAT JA FINALISTIT

Vuoden Ajoneuvolelu 2021: NIKKO ROCK CRUSHER RED LIGHTNING RADIO-OHJATTAVA – AMO OY



“Virtaviivainen ja vauhdikas lelu”

“Hauska, innostava, kivan värikäs”

Finalistit:

BRIO 33884 PARISTOKÄYTTÖINEN HÖYRYÄVÄ HYÖRYJUNA – BRIO TOY OY / BRIO AB

BRIO 33972 SMART TECH SOUND MATKASETTI SUURI – BRIO TOY OY / BRIO AB

Vuoden Ensilelu 2021: BRIO 30234 OPETTAVAINEN KILPA-AUTO – BRIO TOY OY / BRIO AB



”Laadukas”

”Iloisen värinen, ei liian kovaääninen”

Finalistit:

SMARTMAX VEHICLES -ENSIMMÄINEN AJONEUVONI – LEIKKIEN GROUP OY

FISHER-PRICE LAUGH & LEARN MAGIC COLOR MIXING BOWL – TOYROCK OY

Vuoden Hahmoleikkilelu 2021: BABY BORN MAGIC GIRL 43 CM – AMO OY



”Toimiva kokonaisuus leikeissä”

Finalistit:

JANOD MAGNEETTIKIRJA HASSUT ELÄIMET – LEIKKIEN GROUP OY

SCHLEICH LARGE DINO RESEARCH STATION – MAKI A/S

Vuoden Innovaatiolelu 2021: LEGO 71360 SEIKKAILUT MARION KANSSA -ALOITUSRATA – SUOMEN LEGO OY AB



”Lelu on värikäs ja keskushahmo ilmeikäs. Vanhemmille nostalginen.”

”Laadukas, kivan värinen, uusia juttuja, hauska”

Finalistit:

BRIO 30154 KOODATTAVA AMPIAINEN – BRIO TOY OY / BRIO AB

SMARTGAMES DIAMOND QUEST – JALOKIVIJAHTI – LEIKKIEN GROUP OY

Vuoden Rakentelulelu 2021: LEGO 42122 JEEP WRANGLER – SUOMEN LEGO OY AB



”Kehittää motoriikkaa ja kärsivällisyyttä!”

”Kiva hauska, menevä”

Finalistit:

PLUS-PLUS BIG MAKE & GO 70 – PLUS-PLUS A/S

PLUS-PLUS MONSTER TRUCKS – PLUS-PLUS A/S

Vuoden Roolileikkilelu 2021: SUPERHYMY-HAMMASLÄÄKÄRISETTI – IMPORTANTE OY



”Ajankohtainen lelu”

Finalistit:

CYBEX 3IN1 NUKENVAUNUT – SIMBA DICKIE FINLAND OY

STANLEY JR DUMP TRUCK KIT – TACTIC GAMES OY