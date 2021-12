Vuoden Lelut ja Pelit ovat varmoja valintoja pukinkonttiin

Suomen Leluyhdistyksen perinteisissä kilpailuissa poimitaan laajasta tarjonnasta esiin parhaiksi arvioidut uudet lelut ja pelit. Vuoden Lelu -kilpailu tuo näytteille tuotteita, joissa yhdistyvät turvallisuus, luovuus, kehittävyys ja innostavuus. Vuoden Peli -kilpailu edistää lautapelikulttuuria perheiden yhteisenä ja lasten taitoja kehittävänä ajanvietteenä.



Kilpailujen finaaliin ovat osallistujia valitsemassa muun muassa aktiivipelaajat sekä kasvattajat ja lapset päiväkodeista ja iltapäiväkerhoista ympäri maata. Arvioitavaksi löytyi tänäkin vuonna useita erinomaisia leluja ja pelejä, jotka täyttävät kansalliset ja EU:n laatimat säädökset ja ovat siten turvallisia valintoja vaikkapa joululahjoiksi.



Seuraavassa lelu- ja pelikilpailujen eri sarjojen voittajat tuomarikommentteineen. Lisätiedot kilpailuista ja kaikki finaaleihin valitut ehdokkaat löytyvät osoitteesta www.suomenleluyhdistys.fi.





Vuoden Lelu 2021 -voittajat

Vuoden Lelu -kilpailuun osallistui tänä vuonna runsaasti erityyppisiä tuotteita. Lelutoimikunnan puheenjohtaja Annariikka Karppinen-Poirot arvosti tarjonnan monipuolisuutta ja sitä, että mukana oli leluja useista eri hintakategorioista. Hänen mukaansa tuttuja leluja tai teemoja oli jalostettu hyvin eteenpäin, ja mukana oli ilahduttavasti myös ulkoleikkeihin sopivia leluja.



VUODEN ENSILELU



Opettavainen kilpa-auto (BRIO Toy Oy / BRIO Ab)



”Laadukas.”

”Iloisen värinen, ei liian kovaääninen.”



VUODEN HAHMOLEIKKILELU



Baby Born Magic -nukke (Amo Oy)



”Toimiva kokonaisuus leikeissä.”



VUODEN RAKENTELULELU



LEGO Jeep Wrangler (Suomen Lego Oy Ab)



”Kehittää motoriikkaa ja kärsivällisyyttä!”

”Kiva hauska, menevä.”



VUODEN AJONEUVOLELU



Nikko Rock CrushR – Red Lightning (Amo Oy)



“Virtaviivainen ja vauhdikas lelu.”

“Hauska, innostava, kivan värikäs.”



VUODEN ROOLILEIKKILELU



Superhymy-hammaslääkärisetti (Importante Oy)



”Ajankohtainen lelu.”



VUODEN INNOVAATIOLELU



LEGO Seikkailut Marion kanssa -aloitusrata (Suomen Lego Oy Ab)



”Lelu on värikäs ja keskushahmo ilmeikäs. Vanhemmille nostalginen.”

”Laadukas, kivan värinen, uusia juttuja, hauska.”





Vuoden Peli 2021 -voittajat



Vuoden Peli -kilpailun laadukkaat ehdokkaat tarjosivat paljon mukavia pelikokemuksia ja luovia oivalluksia. Pelitoimikunnan puheenjohtaja Seidi Ailus Tokmanni Oy:stä kehui, että monet pelit sopivat hyvin eri-ikäisillle pelaajille ja niissä riittää kiinnostavuutta useisiin pelikertoihin. Tuomariston kriteereissä painottuivat yleisen pelimukavuuden lisäksi hauskuus, toteutuksen laatu sekä peli-idean tai -mekanismin mielenkiintoisuus.



VUODEN LASTENPELI



Vampire Party – Vampyyrijuhlat (Amo Oy)



“Hauska perinteinen lautapeli, jonka tarinallisuus ja vampyyriteema puri hyvin 6-vuotiaisiin.”

”Yksi hauskimmista! Lapsi haluaa aina pelata uudelleen.”



VUODEN PERHEPELI



Trails of Tucana (Enigma Distribution Finland Oy / Asmodee Nordics)



“Suosikki! Nopea oppia, mukavan tunnelmallinen hyvän mielen peli.”

”Tässä pelissä oli henki, joka herää pelatessa esiin!! Koko kesän suosikki.”



VUODEN PARTYPELI



How Do You Doodle? – Miten piirustat? (Amo Oy)



”Klassinen piirustuspeli päivitettynä uudelle tasolle."

”Hauska peli ja yllättävän haastava.”



VUODEN STRATEGIAPELI



Quest For El Dorado (Lautapelit.fi Oy)



“Hauska ja teemaltaan mukaansatempaava kombo vanhoista ja tutuista mekaniikoista.”

”Upea kuvitus.”