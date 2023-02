Vuoden luontokuvat -näyttely avautuu Vapriikissa

Vapriikissa voi tutustua Vuoden luontokuvat 2022 -näyttelyyn 7.2.–2.4. Esillä on kaikki 36 Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailussa palkittua kuvaa. Jokaisesta yhdeksästä kilpailusarjasta on mukana kolme parasta ja kunniamaininnan saaneet kuvat. Vuoden Luontokuva on Antti Strangin ”Uhka syvyyksistä”.

Vuoden luontokuva 2022

Kilpailussa on kahdeksan perinteistä sarjaa: Kasvit ja sienet, Linnut, Maisemat, Nisäkkäät, Muut eläimet, Luonnon yksityiskohdat ja muodot, Luonto ja ihminen sekä Nuoret (alle 18 v). Perinteisissä sarjoissa kuvia saa käsitellä vain hyvin maltillisesti. Lopputuloksen tulee kohtuudella ilmentää nähtyä kuvaustilannetta tai sen tunnelmaa. Lisäksi kilpailussa on erikoissarja, Vapaa ja luova, jossa kuvia saa käsitellä vapaammin. Vuoden Luontokuva valitaan perinteisten sarjojen voittajakuvista Vuoden Luontokuvaksi, valittiin seinäjokelaisen Antti Strangin ”Uhka syvyyksistä”, jännittävä kuva päivänkorennosta ja sitä syvyyksistä saalistavasta kalasta. Kilpailun tuomariston mukaan voittokuva on hieno ja yllätyksellinen tilannekuva, jonka ansiot eivät välttämättä aukea aivan ensi silmäyksellä: ”Täydellisesti vangittu tilanne, yksityiskohtainen ja tarkka”, tuomaristo luonnehtii. Kaikki on ollut valmiina korentokuvaa varten, mutta kalan tullessa näkyviin kuvaaja on onnistunut laukaisemaan kameran ratkaisevalla hetkellä”, tuomaristo suitsuttaa kuvan ainutlaatuista tilannetta. Antti Strang kertoo olleensa kuvaustilanteessa Lempäälän kanavalla kuvaamassa västäräkkejä. ”Huomasin västäräkkien napsivan rannan lähellä ja veden pinnassa parveilevia päivänkorentoja. Korennoista osa päätyi veden pinnalle räpiköimään, ja halusin ikuistaa korentojen aiheuttaman värähtelyn veden pintakalvolla”, Antti kertoo ja jatkaa: ”Kuvasin yhtä korentoa, kun vedestä nousi jokin särkikala sitä nappaamaan. Nopeasta tilanteesta sain tämän yhden tarkan kuvan. Myöhemmin tietokoneen näytöllä kuvaa tarkastellessani tiesin, että tässä olisi potentiaalia”.

