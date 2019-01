Vuoden Luontokuvat 2018 -näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 6.2.-10.3.2019

Vuoden Luontokuvat -näyttely kertoo suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista.

Näyttelyssä on esillä yhteensä 40 Vuoden Luontokuva 2018 -kilpailussa palkittua valokuvaa. Kilpailussa oli mukana lähes 14 000 valokuvaa melkein 900 eri kuvaajalta.

Kuvia on esillä kaikista kahdeksasta perinteisestä sarjasta: Kasvit ja sienet, Linnut, Maisemat, Nisäkkäät, Muut eläimet, Taidetta luonnosta, Luonto ja ihminen sekä Nuorten sarja. Lisäksi kuvia on uudesta erikoissarjasta Teoksia luonnosta, jossa sallittiin vapaampi kuvankäsittely. Kustakin sarjasta on näyttelyssä esillä voittajakuvat, toiselle sijalle yltäneet ja kunniamaininnan saaneet kuvat.

Mukana on luonnollisesti myös Vuoden Luontokuvaksi 2018 kahdeksan perinteisen sarjan kuvista valittu Iltakello eli Taru Rantalan kuva kissankellosta auringonlaskussa. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto.

Suomen Luonnonvalokuvaajat ry on järjestänyt Pohjoismaiden suurinta luontokuvakilpailua vuodesta 1981. Palkitut kuvat kiertävät vuosittain näyttelynä Suomea ja ovat esillä Villa Elfvikin luontotalossa perinteisesti helmikuussa.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon ja Vuoden luontokuvat 2018 -näyttelyyn on maksuton.