Vuoden Luontokuvat 2021 –näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 26.1. – 6.3.2022

Näyttelyssä on esillä 37 Vuoden Luontokuva 2021 -kilpailussa palkittua kuvaa. Jokaisesta kilpailusarjasta on mukana kolme palkittua ja kunniamaininnan saaneet kuvat. Mukana on luonnollisesti myös Vuoden Luontokuvaksi valittu espoolaisen Pekka Tuurin kuva ”Liskomies”.

”Kuvaan on upeasti saatu mukaan myös vedenpäällistä maisemaa pilviä myöten. Taustan metsä ja tumma ranta täyttävät kuva-alan hyvin. Eläin sijoittuu kuvassa oikeaan kohtaan ja sen asento on mainio sormia ja hännänpäätä myöten”, tuomaristo kehuu voittokuvan sommittelua ja luontokuvauksellisia ansioita.

Vuoden Luontokuva -kilpailuun osallistui vuonna 2021 yli 13 000 valokuvaa. Suurin osa niistä kilpaili aiheittain seitsemässä eri sarjassa: Kasvit ja sienet, Linnut, Maisemat, Nisäkkäät, Muut eläimet, Sommittelu ja muoto sekä Luonto ja ihminen. Nuorille oli oma sarja.

Kuvia sai käsitellä vain hyvin maltillisesti. Näiden sarjojen voittajakuvista tuomaristo valitsi koko kilpailun voittajan. Lisäksi kilpailussa oli erikoissarja Vapaa ja luova, jossa kuvia sai käsitellä jonkin verran vapaammin.

Vuoden Luontokuvat 2021 -näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalon vaihtuvien näyttelyiden tilassa, Elfvikintie 4, Laajalahti, Espoo.Luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon ja Vuoden Luontokuvat 2021 -näyttelyyn on maksuton.