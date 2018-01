Vuoden Mainostorstai uudistaa alan kärkitapahtumat Turussa

Turussa vuosittain järjestettävät Mainostorstai- ja Vuoden Mainos -tapahtumat ovat jo 10 vuoden ajan tarjonneet foorumin alan keskustelulle ja tilannekatsaukselle paikallisten markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa. Nyt tilaisuudet on yhdistetty ja tapahtumakonsepti uudistettu: Vuoden Mainostorstai järjestetään Logomossa 25.1.

Vuoden Mainostorstain ideoinnista ja konseptoinnista vastaa luovan yrittäjäkollektiivin Grundlagen perustaja ja visionääri Mari Tauler. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus mainosalalta, joten kenttä on uudistajalle tuttu.



– Turussa on paljon osaamista ja hyvä draivi. Täällä riittävät rahkeet myös tehdä mainontaa uudella ja raikkaalla tavalla. Hyvästä on helppo ponnistaa, siitä tässä tapahtumassakin on kyse, MariTauler kertoo.



Vuoden Mainostorstain järjestävät yhteistyössä turkulaiset median, markkinoinnin ja mainonnan kärkiyritykset. Tapahtuma on suunniteltu inspiroimaan markkinointiviestinnän tekijöitä ja ostajia sekä jakamaan tuoretta tietoa ja näkemyksiä alan nykytilasta. Tapahtuma järjestetään Logomossa 25.1.2018 ja siihen kuuluvat seminaari, mainoskilpailu ja iltagaala.



Seminaari esittelee uusia ilmiöitä



Tapahtuman maksuton päiväohjelma tarjoilee monipuolisia näkemyksiä eri alojen markkinointiviestinnän kärkitekijöiltä, joista valtaosa vaikuttaa myös kansainvälisesti. Päivän aikan mm. Makesin uusi puheenjohtaja Anne Korkiakoski kertoo, miten markkinoinnilla luodaan kasvua ja kannattavuutta, toimitusjohtaja Tommi Tervanen valottaa Kotipizzan uudistusta sekä brändivaikuttaja Timo Kiuru puhuu tulevaisuuden brändeistä. Seminaarin juontaa Aki Linnanahde.



Vuoden Mainos pääsee Cannesiin



Vuoden Mainos on MARK Turun järjestämä kilpailu, joka pyrkii nostamaan seudun markkinoinnin luovaa tasoa palkitsemalla onnistuneimmat työt ja tekijät. Palkituista mainosalan konkareista koostuva tuomaristo pitää huolen, että pystit menevät varmasti oikeaan osoitteeseen. Raadissa vaikuttavat mm. Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen sekä Hasan & Partnersin luova johtaja Eka Ruola.



– Kilpailuja on liikaa, mutta tämä mahtuu vielä. Tauler on laittanut tuulemaan ja asia on päivittynyt loikalla. Tämä kilpailu auraa tietä sille, että maassamme on myös toinen selkeä mainoskeskittymä – ja siitä on vain iloa, Ruola vakuuttaa.



Uudistetussa kisassa mitellään kolmessa kilpasarjassa sekä juniorisarjassa. Koko kilpailun paras työ julistetaan Vuoden mainokseksi, se osallistuu Cannes Lions -kilpailuun ja tekijät saavat tuomaristolta neuvoja menestyksellisen Cannes-osallistumisen laadinnassa. Palkinnon arvo on noin 2500 euroa. Niin ammattilaisille kuin opiskelijoille suunnattuun juniorisarjaan voivat osallistua 1988 ja sen jälkeen syntyneet suunnittelijat. Juniorisarjan palkinto on 1500 euroa.



Iltagaalassa juhlitaan turkulaista osaamista ja yhteistyötä



Seminaarin jälkeen Logomon Teatron valtaa jännittävä gaalatilaisuus, jossa vuoden parhaat turkulaiset mainokset palkitaan. Tapahtuman kruunaavat huikeat päätösbileet, jotka jatkuvat aina puoleen yöhön asti. Gaalaan kannattaa osallistua, vaikka ei Vuoden Mainos -kilpailussa mukana olisikaan. Illan on tarkoitus yhdistää alueen yrityksiä ja tekijöitä, herättää keskustelua ja mikä tärkeintä: käynnistää vuosi parhaassa seurassa!

​www.vuodenmainostorstai.fi​

Lisätiedot

Mari Tauler

Toimitusjohtajatar, Grundlage

+358 50 590 7856

mari@tauler.fi