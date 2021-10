Vuoden Muistiteko -tunnustus muistisairaiden oikeuksien edistämisestä Henna Nikumaalle

Suomen muistiasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Tom Anthonin mukaan Nikumaa on tehnyt ansiokasta ja uraauurtavaa tutkimus- ja kehittämistyötä muistisairaiden ihmisten palvelujen ja oikeuksien vahvistamiseksi.



– Nikumaa on työskennellyt laajasti erilaisissa tehtävissä, joissa hän on edistänyt erityisesti muistisairaiden itsemääräämisoikeuden, oikeudellisen toimintakyvyn, oikeudellisen ennakoinnin ja edunvalvonnan kysymyksiä. Hän on myös arvostettu kouluttaja, joka pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut alan lainsäädännölliset kysymykset, Anthoni summaa.



Henna Nikumaalla on 20 vuoden kokemus ikääntyneiden ja muistisairaiden hoidon, palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Hän on johtanut hankkeita eri järjestöissä ja toiminut vanhuusoikeuden tutkijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa ja Itä-Suomen yliopistossa, jossa hän tällä hetkellä työstää väitöskirjaansa muistisairaan autonomiasta ja oikeudellisesta toimintakyvystä. Hän on työskennellyt myös mm. hoitotyössä vanhustenhuollossa ja sosiaaliturvan parissa Kelassa. Hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää lukuisia artikkeleita, raportteja ja oppimateriaalia. Nikumaa toimii vanhuusoikeuden asiantuntijana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.



– Vaikuttamistyö muistisairaiden ihmisten oikeuksien edistämiseksi on ollut intohimoni ja motivaationi läpi työurani. Näen monitieteellisen ja -menetelmäisen tutkimus- ja kehittämistyön merkityksen yhä korostuvan tulevaisuudessa, sillä muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen tarvitsee monialaista osaamista, pohtii Nikumaa.



Vuoden Muistiteko -tunnustuspalkinto luovutetaan XXV Valtakunnallisessa Muistifoorumissa 1.10.2021. Suomen muistiasiantuntijat ry on vuodesta 1994 alkaen jakanut vuosittain tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt muistisairaiden ihmisten hyvinvointia.



Uudistettu Oikeudellisen ennakoinnin opas julkaistaan samalla



Vuoden Muistiteko -tunnustuksen jakamisen yhteydessä julkaistaan uudistettu ja odotettu painos teoksesta Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin. Vuonna 2016 julkaistu oppaan ensimmäinen painos on ollut menestys. Se oli Suomen ensimmäinen kansankielinen oikeudellisia ennakoinnin keinoja kokoava opas.



– Oikeudellisella ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden suunnittelua oikeudellisin keinoin ja varautumista tilanteeseen, jossa ei enää pysty itse asioitaan hoitamaan – esimerkiksi edenneen muistisairauden vuoksi. Hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen tekeminen olisi tosin tärkeää jokaiselle täysi-ikäiselle, sillä onnettomuus tai sairastuminen eivät ikää katso, muistuttaa Nikumaa.



– Opas neuvoo konkreettiset keinot, joilla voi päättää miten itseä ja omia asioita hoidetaan, jos jonain päivänä tarvitseekin toisen henkilön apua. Oppaan uudistamisesta on vastannut Henna Nikumaa, joka toimitti myös oppaan alkuperäisen version yhdessä laajan asiantuntijatyöryhmän kanssa, kertoo Anthoni.

Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin on luettavissa maksutta: www.sumut.fi sekä tilattavissa painettuna (5 € kpl): info@sumut.fi