Vuoden Muistiteko -tunnustus muistityön lehtori Mari Heitolle

Suomen muistiasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Tom Anthonin mukaan Mari Heitto on arvostettu ja pidetty kouluttaja, vanhustyön asiantuntija, joka toiminnallaan innostaa opiskelijoita, uusia alalle tulijoita. Innostamalla ja kannustamalla toisia, Heitto toimii esimerkillisesti ja näin hän nostaa vanhustyön arvostusta ja edistää muistisairaiden ihmisten hyvinvointia.



Mari Heitolla on yli 20 vuoden kokemus vanhustyöstä, ensin terveydenhoitajana ja sittemmin gerontologina ja muistityön lehtorina Metropolian geronomitutkinnossa ja täydennyskoulutuspalveluissa. Lehtorin työn ohessa hän on vapaa-aikanaan työskennellyt muistikodeissa pitäen yllä käytännön muistityötaitojaan ja mikä tärkeintä, päässyt kohtaamaan iäkkäitä ihmisiä. Työssään lehtorina hän kokee etuoikeudekseen saada yhdessä muiden geronomitutkinnon lehtoreiden kanssa olla tukemassa sote-alan opiskelijoiden ja työntekijöiden gerontologisen osaamisen ja muistityöosaamisen vahvistumista. Tämä motivoi ja innostaa joka päivä kohtaamaan aina uusia sote-alan opiskelijoita ja koulutukseen osallistuvia työntekijöitä.



Vuoden Muistiteko -tunnustuspalkinto on luovutettu XXVI Valtakunnallisessa Muistifoorumissa 7.10.2022. Suomen muistiasiantuntijat ry on vuodesta 1994 alkaen jakanut vuosittain tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt muistisairaiden ihmisten hyvinvointia.