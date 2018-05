Vuoden museo 2018 on Espoon modernin taiteen museo EMMA

Vuoden 2018 museopalkinnot jaettiin tänään 24.5. Museopalkintogaalassa Vaasassa. Vuoden museo 2018 -tittelin voitti EMMA – Espoon modernin taiteen museo. Vuoden erikoispalkinnon sai Aineen taidemuseo Torniosta. Vuoden museojulkaisuksi palkittiin Suomen kansallismuseon Julkinen ja kätketty Suomi.

Vuoden museo -kiertopalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle.

”EMMA – Espoon modernin taiteen museo on nostanut museaalisen toiminnan Suomessa uudelle tasolle erinomaisella Aukio-konseptillaan. Aukio rikastuttaa yleisön käsitystä museoiden arjesta ja asiantuntijuudesta esittelemällä museotyötä avoimessa tilassa. Museo on selkeästi linjattu, asiantunteva, nykyaikainen ja korkeatasoinen kokonaisuus. Museon vaikuttavuus on omaa toiminta-aluettaan huomattavasti suurempi ja siitä onkin kasvanut yksi maamme merkittävimmistä taidemuseoista”, palkintoraati perusteli valintaansa.

Palkintoa haki 17 museota, joista kuusi valittiin finaaliin. EMMAn ja Aineen taidemuseon lisäksi finaalissa olivat Muumimuseo ja Pelimuseo Tampereelta, Suomen Ilmailumuseo Vantaalta sekä Suomen kansallismuseo Helsingistä.

Vuoden erikoispalkinto Aineen taidemuseolle Tornioon

Vuoden museo -finalisteista raati palkitsi Erikoispalkinnolla Aineen taidemuseon Torniosta.

”Aineen taidemuseo on alueellaan merkittävä museoalaa uudistava toimija. Rohkea profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja poikkitaiteelliset avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta sen koko huomioiden valtavaksi”, tiivisti palkintoraati.

Vuoden museojulkaisu 2018 on Kansallismuseon Julkinen ja kätketty Suomi

Joka toinen vuosi jaettava Vuoden museojulkaisu -palkinto jaettiin Vaasassa 14. kertaa. Museot hakivat palkintoa 21 julkaisulle.

”Julkinen ja kätketty Suomi on konventioita rikkova ja laadukas mustavalkoinen valokuvakirja. Konstailematon visuaalinen ja kirjallinen esitystapa kulkevat tasapainoisesti rinnakkain. Toteutus on upea: sekä kuvat, tekstit että taitto toimivat hyvin ja monikielisyys laajentaa lukijakunnan kansainväliseksi. Teoksen kansantajuisuuden ja yleishistoriallisen aihepiirin vuoksi kohderyhmä on laaja.”

Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto järjestävät museopalkintokilpailut. Palkintoraadin jäseniä ovat ICOM:n varapuheenjohtaja Maija Ekosaari, Museoliiton viestintäpäällikkö Nelli Korpi, Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari, Ylen kulttuuritoimittaja Teemu Laaksonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Raadin sihteeri on Eeva-Liisa Taivassalo Museoliitosta.