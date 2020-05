Vuoden nuori yrittäjä -palkinnosta kilpailevat efektilaiteyrittäjä, luomuruuan tukkukauppiaat ja leikkikenttäyrittäjä

Vuoden nuori yrittäjä 2020 -kilpailun finaaliin ylsivät efekti- ja äänilaitteita valmistava Douglas Castro yrityksellä Darkglass Electronics Helsingistä, luomuruuan tukkukauppaa pyörittävät Lasse ja Maria Jalkanen yrityksellä Foodin Keski-Suomesta ja leikki- ja urheiluvälineiden valmistukseen keskittyvä Tomi Mäkilä yrityksellä Leikkiset Hämeestä.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on Suomen arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita, innovatiivisuutta ja yrittäjämäistä asennetta. Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 16 voittajan joukosta. Ehdokasasettelussaan aluejärjestöt hyödynsivät kansalaisilta ja paikallisyhdistyksiltä kerättyjä ilmiantoja, joita tuli lähes 600.

- Kilpailussa on jälleen edustettuna todella inspiroivia ja aikaansaavia nuoria yrittäjiä. Jokaisella finalistilla on takanaan huikea kasvutarina ja kunnianhimoiset tulevaisuudennäkymät! Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai sanoo.

- Näistä nuorista yrittäjistä on syytä olla ylpeä, erityisesti vaikeissa kriisitilanteissa huomamme, miten iso merkitys yrittäjyydellä ja työllä on. Nyt, jos koskaan on tärkeä tuoda esille niitä ihmisiä, jotka omalla riskillään vievät Suomi-brändiä maailmalle ja luovat työpaikkoja, Manai sanoo.

- Jokainen finalisti on osannut laajentaa omaa toimintaa tehokkaasti, kannattavasti ja persoonallisesti.

Kärkikolmikko työllistää myös muita ja tarjoaa korkealaatuisia tuotteita sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Douglas Castro valmistaa efektilaitteita muun muassa Foo Fightersille ja Jamiroquaille

Douglas Castrolla, 32, on kaksi menestyvää yritystä, Darkglass Electronics ja Neural DSP Technologies. Chilestä Suomeen kotiutuneen Castron ensikosketus Suomeen tuli vaihto-oppilasvuoden aikana. Hän palasi Suomeen opintojen jälkeen silloisen tyttöystävän perässä. Yrittäjyyden alku ei kuitenkaan ole ollut helppo, vaikka luotto omaan tuotteeseen oli suuri. Castro myi vain muutamia pedaaleja kuussa, ero tyttöystävästä johti asunnottomuuteen ja hän joutui asumaan suihkuttomassa työtilassaan.

Epätoivon tilasta muutama vuosi eteenpäin ja nyt Darkglass Electornics valmistaa bassopedaaleita sekä muita bassokitaraa varten suunniteltuja laitteita, kuten vahvistimia. Yrityksen tekemiä tuotteita myydään ympäri maailmaa. Sen asiakkaita ovat muun muassa sellaiset tunnetut nimet kuin Foo Fighters, Faith No More, Jamiroquai ja Paramore.

Helsinkiläisyhtiöt Darkglass Electronics ja Neural DSP Technologies ovat kasvaneet viime vuosina huimasti ja työllistävät yhteensä jo 80 työntekijää.

Koronakriisi vaikutti molempiin yrityksiin niin, että osa tuotannosta piti ulkoistaa hetkeksi, että voitiin noudattaa kokoontumisrajoituksia. Castro kertoo odottavansa, että loppuvuosi menee tavoitteiden mukaisesti.

Lasse ja Maria Jalkanen satsaavat elintarvikealan kehitykseen

Lasse, 31, ja Maria, 27, Jalkasen yritys tuo maahan ja valmistaa luomuelintarvikkeita ja superfoodeja Foodin-brändin alla. Jyväskyläläisyrityksen valikoimissa on noin 200 erilaista tuotetta, muun muassa erilaiset raakasuklaat, välipalapatukat, marja- ja viherjauheet, pähkinät, mausteet ja ruokaöljyt. Yrityksessä on rohkeasti kehitetty ja tehty laiteinvestointeja, joilla on pystytty panostamaan kotimaiseen tuotantoon ja kasvattamaan kapasiteettia.

Jalkasten tavoitteena on kasvattaa ruokakulttuuria, jossa keskiössä on eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. Tekemistä ohjaa oma kiinnostus alaa kohtaan ja vahva intuitio. Foodin satsaa jatkuvaan tuotekehitykseen, josta esimerkkinä uudenlaiset kollageeniproteiinipatukat. Rawmancelle valmistuu uusi tehdas syksyllä, joka antaa lisää mahdollisuuksia panostaa omaan tuotantoon ja tuotekehitykseen.

Koronakriisi vei yrityksen kahvila- ja ravintolapuolen myynnin kokonaan. Lisäksi myynti on pudonnut monilla jälleenmyyjillä, erityisesti kauppakeskuksissa ja työmatkojen varrella olevissa myymälöissä. Joidenkin raaka-aineiden saanti maailmalta vaikeutui muun muassa rajasulkujen vuoksi. Tämä vaikuttanee yrityksen toimintaan koko loppuvuoden ajan.

Yrittäjät tekivät poikkeusolojen alkaessa periaatepäätöksen: yhdestäkään työntekijästä ei päästetä irti, ellei ole aivan pakko. Tuotantoon on panostettu ennakoivasti, määrää lisätty ja tehty tuotteita varastoon.

Tomi Mäkilän LeikkiSet uudistaa leikki- ja liikuntapaikat

Forssalainen LeikkiSet on onnistunut kasvamaan merkittäväksi toimijaksi hyvin nopeasti leikki- ja liikuntapaikkojen kalustamisessa. Se pyrkii uuden teknologia avulla ratkaisemaan asiakkaan ongelman miten tehdä parempaa leikki- ja liikuntarakentamista. Kalusteet ovat sinänsä hyvin samankaltaisia ja alan yhtiöt keskittyvät niiden kehitykseen.

Yritys on toteuttanut 900 leikki-, liikunta- ja oleskelualuetta. Sen visio on olla markkinajohtaja Suomessa ja Suomen paras työpaikka. LeikkiSetillä on töissä 16 leikki- ja liikuntakalustamisen ammattilaista. Välillisesti LeikkiSet työllistää paljon enemmän alihankintaa hyödyntäen.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkilä, 32, haluaa tiiminsä kanssa uudistaa tavan, jolla Suomessa leikki- ja liikuntapaikkoja toteutetaan, innovatiivisella palveluliiketoiminnalla: Tekoälyä hyödyntämällä LeikkiSet kerää tietoa leikki- ja liikunta-alueiden käytöstä, jota pystytään hyödyntämään alueiden kehittämisessä. Joustavilla kalusteratkaisuilla taas ylläpidetään leikki- ja liikuntapaikan aktiivista käyttöä uudistamalla laitekantaa helposti ja kustannustehokkaasti. Yritys on kehittänyt VR- eli virtuaalinen todellisuus -teknologiaa käyttäjien osallistamiseen leikki- ja liikuntakalustevalinnoissa. Yrityksellä on käynnissä ELY-keskuksen tukema Leikki- ja liikunta 2.0 -projekti, jolla pyritään parempiin investointeihin ja tasa-arvoisempaan leikki- ja liikuntakalustamiseen.

LeikkiSetin asiakkaiden ja suunnittelijoiden toimintatapa mullistui koronakriisin takia. Muutos aavistettiin etukäteen, ja yrityksessä mietittiin vaihtoehtoiset toimintatavat. Yrityksessä rakennettiin nettipohjaisen toimintaympäristö ja se auttoi muitakin toimijoita ”uudessa normaalissa”. Näin vältyttiin toiminnan alasajolta, ja hyvä työrytmi onnistuttiin säilyttämään. Mäkilä uskoo uuden toimintatavan osin juurtuvan pysyväksi tavaksi toimia.

Voittajalle 20 000 euroa

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä julkistetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Jyväskylässä 17.10.2020.

Vuoden nuori yrittäjä palkitaan 20 000 eurolla, toisen sijan saaja 7 000 eurolla ja kolmannen sijaan saaja 3 000 eurolla. Palkintorahat mahdollistaa Yksityisyrittäjäin säätiö.

Vuoden nuoren yrittäjän valitsee raati, johon kuuluvat viime vuoden kilpailun voittaja konttiravintola Mortonin Jarna Kaplas, yrittäjä Siva Parlar SGN Groupista, Yksityisyrittäjäin säätiön Sam Nieminen, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Nina Rasola sekä Nuorten Yrittäjien puheenjohtaja Jenni Parpala.