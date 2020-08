Vuoden nuori yrittäjä avaa ympärivuotisen Konttiravintolan Helsinkiin

Vuoden nuorena yrittäjänä palkittu Konttiravintola Morton avaa ympäri vuoden toimivan ravintolan Helsinkiin loppuvuodesta 2020.

“Täytämme tänä vuonna kymmenen vuotta ja asiakkaille lupasimme mukavien yllätysten olevan juhlavuoden teema. Ympärivuotisen ravintolan avaaminen Helsinkiin on sellainen yllätys parhaimmillaan.” Konttiravintola Mortonin yrittäjä Jarna Kaplas kertoo.

Helsingin Konttiravintola Mortoniin tulee 50 paikkaa sisätiloihin sekä 100 paikkainen kattoterassi. Ravintola tulee sijaitsemaan Eerikinkadun eteläpäässä Ruoholahden rannassa, lähellä Länsisatamaa. Aiemmin samalla paikalla on toiminut Cargo -kahvila, jonka liiketoiminnan Konttiravintola Morton on ostanut. Cargo jatkaa toimintaansa nykyisten omistajien johdolla syyskuun puoliväliin saakka.

Morton on tunnettu erityisesti tyylikkäistä merikonttiravintoloistaan sekä burgereistaan. Kesällä 2020 Mortonin konttiravintolat toimivat Jyväskylässä, Kuopiossa, Varkaudessa, Pieksämäellä ja Joensuussa. Myös Helsinkiin avattava ravintola on rakennettu merikonteista. Se on yrityksen kuudes ravintola ja ainoa, joka toimii ympäri vuoden.

“Kaikkein eniten odotan sitä, että nyt voi kutsua kavereita kaikkialta Suomesta kylään Konttiravintolaan ympäri vuoden.” yrittäjä Jarna Kaplas hehkuttaa.

Suomen yrittäjät palkitsivat Jarna Kaplaksen vuoden nuorena yrittäjänä vuonna 2019. Hänet nähtiin samana vuonna vieraana Linnan juhlissa.

Seitsemän vuoden matka Helsinkiin

Ensimmäisen Morton -ravintola avattiin kesällä 2010 pienelle Rautalammin kylälle. Yrityksen perustivat kolme parikymppistä opiskelijaa. Ensimmäinen ravintola oli tavanomainen kivijalkaravintola, mutta myöhemmin yritys on keskittynyt vain merikonteista rakennettuihin ravintoloihin.

Alunperin ajatus merikonttiin rakennetusta ravintolasta syntyi, kun ilmiöksi noussutta ravintolaa alettiin houkutella myös muille paikkakunnille. Nuoret yrittäjät keksivät vastata näihin kutsuihin muuttamalla rahtikäytöstä tutun rahtikontin liikuteltavaksi ravintolaksi.

“Esiteltiin ensimmäinen Konttiravintolamme Helsingin Kansalaistorilla toukokuussa 2013, osana kotikylämme Rautalammin markkinointitempausta. Silloin olimme täällä vain viikon ja jäi fiilis, että palaamme vielä. Nyt, 7 vuotta myöhemmin, se hetki on koittanut!” yrittäjä Jarna Kaplas kertoo.

Konttiravintola Morton avaa ovensa Helsingissä loppuvuodesta 2020. Tarkka avajaispäivä ei ole vielä tiedossa.