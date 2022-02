Vuoden opolla on supervoimia ja kuuntelemisen kyky

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen Vaasan Vamiasta on valittu vuoden 2022 opinto-ohjaajaksi. Ahonen on työskennellyt 11 vuotta opona. Ennen opinto-ohjaajan työtehtäviä hän on toiminut lastensuojelussa sekä työttömien nuorten ja vapautuvien vankien ohjauksen parissa. Ohjausalalta hänellä on 25 vuoden kokemus.

Palkinnon työstään oppilaiden ja työyhteisön hyväksi hän sai tänään Hämeenlinnassa pidetyssä Suomen opinto-ohjaajat ry:n Yhteisten asioiden äärellä -seminaarissa. Valintaraatiin teki vaikutuksen Ahosen kollegan esittämät perustelut hänen supervoimistaan opon työssä. Kiireen keskelläkin Ahonen jaksaa olla rauhallinen ja kuunnella oppilasta. Lisäksi hänellä on intoa kehittää opinto-ohjausta. Perustelut: Supervoima 1 on, että Ahonen on taitava diplomaatti ja huolehtii ajankohtaiset opinto-ohjauksen sekä organisaation sisäiset asiat neuvottelemalla hyvässä hengessä. Jos asiat eivät etene, hän ei lannistu. Supervoima 2 on, että Ahonen luo positiivista henkeä ympärilleen ja on aina läsnä sekä kuunteleva opo. Opotiimin vetäjänä hän antaa jokaiselle mahdollisuuden olla aidosti oma itsensä ja luoda hyvää henkeä tiimiin. Supervoima 3 on, että Ahonen on kehittäjä, joka löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja polkuja opiskelijoille. Lisäksi hänellä on myös kokemusta maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksesta. Vuoden opo 2022 julkistettiin Sopo ry:n seminaarissa Hämeenlinnassa jo 30. kerran. Valintaraadissa ovat mukana Suomen opinto-ohjaajat Sopo ry, Talous ja Nuoret TAT ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Lisätiedot



TAT ry, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, 040 545 2198, liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi SAK ry, Tuula Rantila, järjestöasiantuntija, 040 560 5427, tuula.rantila@sak.fi SOPO ry, Armi Nurmi, puheenjohtaja, opinto-ohjaaja, 044 778 6112, armi.nurmi@sopo.fi

