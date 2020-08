Vuoden Peli 2020 -tittelistä kilpailevat tänä vuonna nämä lautapelit

Vuoden Peli 2020 -finalistit on valittu! Suomen Leluyhdistyksen järjestämässä lautapelikilpailussa palkitaan jälleen vuoden parhaat uutuuspelit. Voittajat selviävät lokakuussa.

Kaikki finalistit tuovat jotain uutta pelaamiseen

Vuoden Peli 2020 -kilpailu on jälleen käynnissä. Suomen Leluyhdistys ry:n valtakunnallisessa kisassa toisistaan mittaa ottavat tänä vuonna lähes 50 lautapeliuutuutta. Voittajat valitaan neljässä kategoriassa: lastenpelit, perhepelit, partypelit ja strategiapelit.

– Lautapelejä julkaistaan vuoden aikana runsaasti. Meillä oli kilpailussa jälleen yllättävän kova taso ja paljon osallistuja. Kaikki pelifinalistit tuovat jotain uutta pelaamiseen, olkoon se sitten pelitapa, aihe tai kauniit elementit, kertoo Vuoden Peli -kilpailun puheenjohtaja Minna Kaivola AMO Oy:stä.

Voittajapelit valitsee Leluyhdistyksen ennakkoon keräämä tuomaristo, joka koostuu lautapelaamisesta innostuneista toimittajista, bloggaajista ja aktiivipelaajista. He pelasivat ja testasivat pelejä kesän aikana ja kokoontuivat vielä elokuussa arvioimaan niitä yhteiseen tuomarointitilaisuuteen. Vuoden Peli 2020 -voittajat julkistetaan 28. lokakuuta.

Poikkeusaika on innostanut suomalaisia pelaamaan

Lautapelien suosio on jatkanut tasaista kasvua viime vuosien aikana. Todellinen piikki saavutettiin viime keväänä, kun korona sai ihmiset jäämään kotiin ja innostumaan uudella tavalla lautapelaamisesta.

– Pelit ovat erinomainen tapa päästä hetkeksi irti koronauutisoinnista, mikä on mielelle erittäin tärkeää. Vuoden Peleissä hienointa on se, että voittajat ovat aidosti kohderyhmänsä valitsemia suosikkeja. Niiden seurassa siis varmasti viihdytään. Siinä mielessä niillä on laatutakuu, Kaivola sanoo.

Lue lisää ja katso kuvat kaikista Vuoden Peli 2020 -kisaan osallistuneista peleistä täältä. Osa uutuuspeleistä tulee markkinoille syksyn 2020 aikana, joten niitä ei löydy vielä kaupoista.

Vuoden Peli 2020 -finalistit:

Lastenpelit:

AMO Oy - Hungry Hugo – Hirmuinen Hugo

Asut pienellä saarella, jossa asukkaat kinaavat jatkuvasti siitä, kenen puutarha on kaunein. Joten tartu lapioon ja kiiruhda puutarhaan! Varo kuitenkin, että et törmää Hugoon…

Martinex Oy - Muumilaakson puuhapolku

Lähde puuhakkaalle kävelyretkelle Muumilaaksoon ja suorita polun varrella hauskoja tehtäviä tai toimintoja. Muista pitää silmällä Haisulia, joka ei tykkää noudattaa ohjeita!

Tactic Games Oy - Etsi ja löydä! Safariseikkailu

Tervetuloa safarille! Kaksipuolinen, suurista palapelipaloista koostuva pelilauta on erilainen joka kerta.

Partypelit:

Enigma Distribution Oy / Asmodee Nordics - Twin it

Mukaansatempaava peli kaikenikäisille! Pelin voi pelata kolmella eri tavalla: yksilöpelinä, joukkuepelinä tai yhteispelinä.

Lautapelit.fi - Taco katti pukki juusto pizza

Koukuttava peli, joka on yhtä erikoinen kuin nimensäkin!

Lautapelit.fi - Team 3

Hulvaton yhteistyöpeli. Kolmen pelaajan joukkueessanne jokaisella on oma roolinsa: yksi ei saa puhua, toinen ei saa katsoa ja kolmas toimii muille tulkkina.

Perhepelit:

Enigma Distribution Oy / Asmodee Nordics - Detective Club

Kauniisti ja surrealistisesti kuvitettu sosiaalinen päättelypeli, jossa pelaajilta vaaditaan nokkelaa päättelyä ja vuorovaikutusta.

Lautapelit.fi - Second Chance

Täytä ruudukoita optimaalisesti ja vältä tyhjiä aukkoja. Mainiota puuhastelua peli-iltoihin!

Martinex Oy - 10 Days in Europe

Tee 10 päivän matka läpi Euroopan! Ensimmäisenä toimivan matkan järjestänyt pelaaja voittaa.

Strategiapelit:

Lautapelit.fi – Wingspan

Ryhdy lintuharrastajaksi – tutkijaksi, bongariksi, suojelijaksi – ja houkuttele upeimmat linnut suojelualueellesi!

Lautapelit.fi - Welcome to

Tervetuloa 1950-luvun Yhdysvaltoihin. Pelaajat ovat kilpailevia arkkitehtejä, joista jokainen yrittää toteuttaa omille kolmelle kadulleen hienoimmat asemakaavan mukaiset asuinalueet, puistot ja uima-altaat.

Lautapelit.fi - It's Wonderfull World

Tässä pelissä pääset laajenevan valtakunnan johtajaksi! Valitse tehokkaimmat keinot ja kehitä valtakuntaasi nopeammin ja paremmin kuin kilpailijasi.

Lisätietoja:

Minna Kaivola

toimitusjohtaja, AMO Oy

Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja

puh. 050 4634773

Minna.Kaivola@amo-toys.com

Suomen Leluyhdistys ry on vuonna 1972 perustettu lelujen valmistusta, tukkukauppaa, maahantuontia, jälleenmyyntiä ja agentuuria harjoittavien yritysten yhdistys. Suomen Leluyhdistys valvoo jäsenyritystensä yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys järjestää vuosittain suositut Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut.

https://suomenleluyhdistys.fi/