Vuoden Peli 2021 -kilpailun voittajat ovat selvillä!

Vuoden 2021 parhaat lautapelit on valittu Suomen Leluyhdistyksen järjestämässä Vuoden Peli -kilpailussa. Tuttuun tapaan mukaan oli neljä eri pelikategoriaa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli. Tämän vuoden taso oli yleisesti ottaen hyvä, ja kaikista peleistä löytyi positiivisia elementtejä.

– Kilpailuun osallistui tänäkin vuonna todella laaja valikoima erilaisia pelejä. Tuomareilta tuli eri sarjoista kiitosta, että monia peleistä pystyy pelaamaan hyvinkin eri-ikäisten ihmisten kanssa. Useista peleistä löytyi myös runsaasti uudelleenpeluuarvoa, kehuu Suomen Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Seidi Ailus Tokmanni Oy:stä.

Ailuksen mukaan jokaisessa finaaliin selvinneessä lautapelissä oli jokin ”juju”, joka teki siitä pelaamisen arvoisen.

– Toistoa ei tule, kun pelit ovat keskenään niin erilaisia. Ne eivät myöskään ole kopioita edellisvuoden malleista uudessa paketissa, vaan niissä korostuu luovuus. Ne eivät siis ole niin sanotusti tekemällä tehtyjä.

Hauskuus ja pelimukavuus isoimmat kriteerit

Vuoden Peli -kilpailun tuomarit ovat painottaneet kriteereissään erityisesti pelimukavuutta. Ohjeiden tulee olla selkeät ja pelimekaniikan helposti ymmärrettävä. Myös hauskuus, laadukas toteutus sekä mielenkiintoinen peli-idea tai -mekanismi painoivat tuomariston vaakakupissa voittajia valitessa.

Leluyhdistyksen kokoamalla tuomaristolla on ollut aikaa tutustua ja pelata kesän aikana kaikki kilpailuun osallistuneet pelit. Tuomariston antamien pisteiden perusteella valikoitui kilpailun finalistit, jotka erillinen kaupan raati sitten arvioi. Tuomariston ja kaupan raadin antamien pisteiden perusteella finalisteista valikoitui lopulta Vuoden Peli -voittajat. Tuomariston antamia kommentteja voit lukea alempaa.





Vuoden Peli 2021 -voittajat ja finalistit

Vuoden Lastenpeli 2021: VAMPIRE PARTY – VAMPYYRIJUHLAT – AMO OY



“Hauska perinteinen lautapeli, jonka tarinallisuus ja vampyyriteema puri hyvin 6-vuotiaisiin.”

”Yksi hauskimmista! Lapsi haluaa aina pelata uudelleen.”



Finalistit:

DRONE HOME – MARTINEX OY



“Koko perheen suosikki! Jopa 2,5-vuotias osaa ja aikuisetkin koukuttuu.”

”Kiva tuore idea. Sopii myös perinteisiä lautapelejä vierastaville.”



OPPI&ILO – HOKSAA TUNTEET! VAUHDIKAS TUTKIMISPELI – SANOMA PRO OY



”Ihana ja kaunis peli, joka innoittaa myös keskustelemaan tunteista ja niiden tunnistamisen tärkeydestä.”

”Hauska pelilauta. Opettavainen.”



Vuoden Partypeli 2021: HOW DO YOU DOODLE? - MITEN PIIRUSTAT? – AMO OY



”Klassinen piirustuspeli päivitettynä uudelle tasolle.

”Hauska peli ja yllättävän haastava”



Finalistit:

PICTURES – LAUTAPELIT.FI OY



“Ensimmäinen reaktio: Tämähän on aivan mahdotonta eikä tässä ole mitään järkeä. Mutta siinä on juuri pelin ydinidea ja hulvaton hauskuus!”

”Hauska nähdä miten erilaiset ajatustavat ja logiikat rakenteluissa”



HAASTE CHALLENGE – TACTIC GAMES OY



”Koko perheen mahtava partypeli, joka sähköistää tunnelman välittömästi”

”Pystyy pelaamaan monenlaisella porukalla”



Vuoden Perhepeli 2021: TRAILS OF TUCANA – ENIGMA DISTRIBUTION FINLAND OY / ASMODEE NORDICS



“Suosikki! Nopea oppia, mukavan tunnelmallinen hyvän mielen peli.”

”Tässä pelissä oli henki, joka herää pelatessa esiin!! Koko kesän suosikki.”



Finalistit:

KIRJAINKIISTA – MARTINEX OY



”Tosi kiva peli-idea, joka ei kulu käytössä.”

”Jännä ja uudenlainen”



ESCAPE ROOM FAMILY: AIKAMATKA – TOYROCK OY



”Kiva saada trendikästä escape room -tunnelmaa kotiin”

”Moderni twisti, hyvä”



Vuoden Strategiapeli 2021: QUEST FOR EL DORADO – LAUTAPELIT.FI OY



“Hauska ja teemaltaan mukaansatempaava kombo vanhoista ja tutuista mekaniikoista”

”Upea kuvitus”



Finalistit:

TAPPAJAHAI – BRIO TOY OY / BRIO AB



“Jännittävä, temaattinen, yllättävä”

”Upea visuaalinen toteutus ja laatu”



NOVA LUNA – LAUTAPELIT.FI OY



”Erittäin koukuttava. Sopivasti taktiikkaa ja onnea.”

”Helpot säännöt, visuaalisesti hyvä.”



ZEN GARDEN – LAUTAPELIT.FI OY



”Rentouttava, matalan intensiteetin seurapeli”

”Nopea. Hyvä progressio mieltymyslautojen kanssa.”