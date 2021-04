Vuoden veneilytapahtuma Viaporin Tuoppi jatkaa yhteistyötä John Nurmisen Säätiön kanssa – puupurjeveneiden kisa purjehditaan elokuussa 2021

Jaa

Suomenlinnan Pursiseura on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa Itämeren ja sen meriperinnön hyväksi. Yhteistyö näkyy erityisesti Viaporin Tuoppi – tapahtumassa ja siihen liittyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa.

Vuonna 2020 vuoden veneilytapahtumaksi Suomen Purjehdus- ja Veneilyn (SPV) järjestämässä äänestyksessä valittuun Viaporin Tuoppiin on osallistunut vuosittain noin 150-200 klassista purjevenettä.

”Toisena koronakesänä toivomme, että pandemiatilanne säilyy viime kesän tavoin niin rauhallisena, että voimme järjestää kilpailun samoin kuin viime vuonna. Saimme todella kiittävää palautetta koronaturvallisista järjestelyistä ja tapahtuman intiimistä tunnelmasta. Tästä kertoo myös voittamamme Vuoden veneilytapahtuma - palkinto”, Suomenlinnan Pursiseuran kommodori Johanna Bruun kertoo. ”Suomenlinnan Pursiseuran yksi tehtävä on edistää puuvenekulttuurin säilymistä. Haluamme jättää seuraaville sukupolville paitsi klassiset puuveneet ja niillä purjehtimisen kulttuurisen pääoman, sekä elävän ja puhtaan Itämeren.”

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Säätiö on käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 30 on saatu valmiiksi. Säätiö on myös palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. “Olemme erittäin iloisia, että yhteistyömme Viaporin Tuopin kanssa jatkuu tänäkin vuonna. Voimme yhdessä levittää tärkeää sanomaa Itämeren suojelusta sekä meren arvokkaasta kulttuuriperinnöstä entistä laajemmalle yleisölle”, säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt sanoo.

Viaporin Tuopille viime vuonna avattu puhdasmeri.fi-sivuston tiimi on auki kaikille venekunnille, jotka osallistuvat kisaan. Venekunnat voivat ilmoittautuessaan pelastaa palan Itämerta ja sen kulttuuriperintöä. Lisäksi Suomenlinnan Pursiseura lahjoittaa jokaisen osallistujan puolesta viisi euroa puhtaan Itämeren hyväksi tehtävään toimintaan.

Pelasta pala Itämerta, tee lahjoitus täällä.



Pohjoismaiden suurin puisten purjeveneiden kilpailu Viaporin Tuoppi purjehditaan 14.8.2021 jo 37. kerran. Ilmoittautuminen Viaporin Tuoppiin avataan toukokuun puolessa välissä.