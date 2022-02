Vuoden Veneilyteko 2021: Vilskettä vesillä -hanke

Vilskettä vesillä -hanke käynnistyi vuonna 2018 yhdestä opetuskirjasta, joka kuvin ja tarinoin esitteli lasten toimintaa jollakurssilla. Kirjailija Lissu Suursalmella oli jo silloin visio siitä, kuinka sopivaa opetusmateriaalia luomalla edistetään sekä veneilyseurojen junioritoimintaa että alakoulujen kykyä toteuttaa opetusohjelmaan kuuluvaa vesillä liikkumisen koulutusta. Myöhemmin hankkeeseen on luotu muitakin opetusta tukevia materiaaleja, kuten veneilyaiheisia pelejä ja alle kouluikäisille tarkoitettuja lorukirjoja. Valmisteilla ja suunnitteilla on lisää kirjoja, joissa hyödynnetään myös digitekniikkaa mm. opetusvideoiden avulla.

Palkinnon tärkein peruste on Lissu Suursalmen uurastus lasten veneilyopetuksen hyväksi. Väsymättömän kampanjoinnin myötä veneilyseurat ja alan yritykset ovat ottaneet asian omakseen ja yhdessä sponsoroineet opetuksen oheistuotteiden Iloa aalloille -paketteja lähikouluihinsa. Kaikkiin alakouluihinsa paketin on hyväksynyt jo 13 kuntaa ja kaupunkia, yksittäiset koulut mukaan lukien paketti on tänä keväänä käytössä yli 200 koulussa kautta maan. Opetuskokonaisuus on alusta asti ollut tarjolla molemmilla kotimaisilla kielillä.

Vilskettä vesillä -hankkeen menestys on henkilökohtaisen unelman toteutumista Lissu Suursalmelle. Veneseuroja ja veneileviä perheitä se auttaa yhteisen harrastuksen tulevaisuuden turvaamisessa.

Koko Suomelle hanke on suuri askel kohti asiaa, jonka olisi pitänyt olla itsestään selvää jo kauan sitten: veneilyn perusteiden nostamista kansalaistaidoksi tuhansien järvien ja ainutlaatuisten saaristojen maassa.