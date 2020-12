Vuoden vilkkain sesonki pitää Turun seudun Prismat auki 24 h

Turun Osuuskaupan hallitus vuodelle 2021 3.11.2020 18:57:53 EET | Tiedote

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 3.11.2020 Turun Osuuskaupan hallituksen kokoonpanon vuodelle 2021: Tapio Peltomäki, kauppatieteiden maisteri, Turku (pj.) Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku (varapj.) Maija Junkola-Lehtonen, toimitusjohtaja, Uusikaupunki Kati Kivimäki, toimitusjohtaja, Helsinki Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Peltomäki ja varapuheenjohtajaksi Jukka Rinnevaara. Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä, Maija Junkola-Lehtonen Uudestakaupungista, Kati Kivimäki Helsingistä ja Tapio Peltomäki Turusta. Uusista hallituksen jäsenistä Maija Junkola-Lehtonen toimii Skulle Implants Oy:n toimitusjohtajana. Junkola-Lehtonen on ollut pitkään myös TOK:n hallintoneuvoston jäsen. Kati Kivimäki on Mall of Triplan toimitusjohtaja. Tapio Peltomäki toimi Turun Tilikeskus Oy:n omistaja-yrittäjänä syyskuuhun 2018 saakka, jonka jälkeen hän on keskittyn