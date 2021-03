Vuokatti Sport kesytti koronan ja järjesti nuorten MM-hiihdot pandemian keskellä

Jaa

Pandemiavuosi on haastanut koko liikunta- ja tapahtumapalvelualan ennennäkemättömällä tavalla. Samalla kun tapahtumia perutaan ja moni liikuntaseura on joutunut keskeyttämään osan toiminnastaan, Vuokatissa on löydetty toimivat keinot pandemian torjuntaan. Vuoden aikana Vuokatti Sportissa yövyttiin turvallisesti 65 000 kertaa, ja kävijöitä oli noin 40 maasta. Myös Nuorten MM-hiihdot saatiin järjestettyä.

Maaliskuussa 2020 Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen sai puhelinsoiton Kainuun Liikunnan Teemu Takalolta, että Vuokatti Hiihto on jouduttu perumaan. Koronapandemia oli viimeistään nyt iskenyt suoraan myös Vuokatin toimintoihin ja kevään sesonki oli käytännössä peruttu. Pandemia aiheuttaa edelleen rajoituksia ympäri maailmaa, mutta Halonen voi todeta, että vuosi saatiin vastoin ennakko-odotuksia vietyä läpi odotetusti. ”Edellinen vuosi on ollut jokaiselle täysin erilainen, kuin mitä kukaan osasi vuosi sitten kuvitella. Olemme keskittyneet liiketoimintojen säilyttämiseen asiakkaidemme turvallisuudesta tinkimättä ja siinä me olemme onnistuneet. Vuokatti Sport on viimeisen vuoden aikana onnistunut tekemään melkoisen ihmeen: meillä on koronavuoden aikana majoittunut turvallisesti yli 65 000 vuorokautta asiakkaita noin 40 eri maasta”, iloitsee Halonen. Kesällä 2020 suomalaiset innostuivat liikkumaan luonnossa. Liikunta ja ulkoilu toi myös Vuokatti Sportille ennätysmäärään kotimaisia liikkujia. Yhtenä suunnannäyttäjänä loppuvuodelle olivat kesäkuusta asti järjestetyt nuorten urheiluleirit. Normaalivuonna nuorten kesäleirit tuovat satoja innokkaita eri lajien harrastajia Vuokattiin, mutta tänä vuonna se ei ollut itsestäänselvyys. ”Halusimme ehdottomasti tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden kesäleireihin, koska urheiluopiston perusajatuksena on liikuttaa suomalaisia. Toki monia asioita piti ottaa huomioon. Onneksemme meidän oma henkilökuntamme on niin osaavaa monella eri osa- alueella, että pystyimme hyödyntämään heitä myös leirien valmentajina, tiedostaen samalla koronan mukana tuomat muutokset ja määräykset”, Halonen kuvaa. Perinteisesti Vuokatin ensilumenlatu aukeaa lokakuun 10. päivänä, ja ladulla myös kansainväliset joukkueet valmistautuvat alkavaan kilpailukauteen. Kun Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS sekä Kansainvälinen Ampumahiihtoliitto IBU julkaisivat maailmancup-kalenterinsa syyskuussa, kävi ilmi, että Vuokatin sijainti tarjoaisi joukkueille mahdollisuuden kauteen valmistautumiseen, sillä maastohiihtokausi alkaisi Rukalta ja ampumahiihtokausi Kontiolahdelta. Silloin Vuokatissa alettiin toimiin, jotta kauteen valmistavien leirien järjestäminen olisi mahdollista. ”Saimme kyselyitä kansainvälisiltä joukkueilta, että voisiko meillä järjestää leirejä koronasta huolimatta. Siitä alkoi yhteistyömme Kainuun Soten ja AVI:n kanssa, minkä lopputuloksena syntyi “treenikupla”. Meille saapui lokakuussa joukkueita useista eri maista. Turvallisiin leiripaketteihin kuuluivat koronatestaukset, joukkueen omat ruokailut ja turvalliset majoitusvaihtoehdot. Nämä syksyn leirit olivat ensimmäisiä, joissa niin sanottu koronakupla oli käytössä.” Samaa mallia hyödynnettiin myöhemmin myös Nuorten MM-hiihdoissa, jotka järjestettiin Vuokatti Sportissa ennätysnopeasti, vain 88 päivässä. Alun perin Puolan Zakopanessa järjestettäväksi tarkoitetut kisat päätettiin koronapandemian takia siirtää vuoteen 2022. Se tarkoitti Kansainväliselle Hiihtoliitolle sitä, ettei vuoden 2021 Nuorten MM-hiihdoille ollut järjestäjää. Suomen hyvä koronatilanne sekä Rukan Maailmancupin hyvät järjestelyt saivat Kansainvälisen Hiihtoliiton kysymään Suomen halukkuutta järjestää kisat. ”Meiltä oli juuri vähän aiemmin siirretty helmikuussa järjestettäväksi tarkoitetut Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit joulukuulle, joten tuo ajankohta kävi meille loistavasti ”, nuorten MM-hiihtojen kisasihteeri Ann-Mary Ähtävä muistelee. Yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa testejä on tehty lokakuusta 2020 saakka yli 3000 kappaletta. Näissä testeissä todettuja tapauksia on syksyn aikana ollut 14 tapausta ja nuorten MM-kisoissa 4 tapausta eli yhteensä 18 tapausta. Kaikki todetut tapaukset saatiin jäljitettyä ja eristettyä tarkan seulonnan ja testauksen myötä. Kisajärjestelyt lyhyestä valmistautumisesta huolimatta saivat poikeuksellisen paljon kehuja. “Nuorten MM-hiihdot olivat koko meidän organisaatioltamme aikamoinen taidonnäyte. Se, että Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n maastohiihtokomitean puheenjohtaja Vegard Ulvang kehui Vuokatin kisoja kaikkien aikojen parhaiden järjestetyiksi Nuorten MM-hiihdoiksi, kertoo aika paljon. Pystyimme tällaisenakin aikana järjestämään hyvin organisoidun ja ennen kaikkea turvallisen tapahtuman”, Veikko Halonen päättää. FAKTAT LUVUT Majoitusöitä 65 000 Testejä 3000 Eri maiden edustus kisoissa Urheililijoita 43 eri maasta syksyn ja talven aikana Nuorten MM-kisojen näkyvyys MM-kisoja katsottiin striimin kautta 33 maassa Striimejä kisoista katsottiin yhteensä 2 milj. kertaa Keskikatsojamäärät kisaviikon aikana olivat yhteensä yli 400 000 katsojaa Lisätiedot: Halonen Veikko toimitusjohtaja puh. 0400 689 250 sähköposti: veikko.halonen@vuokattisport.fi Ann-Mary Ähtävä Nuorten MM-hiihtojen pääsihteeri puh. 044 307 5759 sähköposti: ann-mary.ahtava@vuokattisport.fi

Avainsanat Vuokatti Sport