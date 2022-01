Vuokra-asuntoihin virtaa “tulvana” ulkomaista pääomaa - ilmiöllä ollut myönteisiä seurauksia

JLL:n seurannan mukaan ulkomainen pääoma osti viime vuoden aikana noin miljardilla eurolla vuokra-asuntoja Suomesta. Tämä nosti ulkomaisen pääoman määrän yli kolmeen miljardiin euroon.

Kasvutahti oli viime vuonna noin kolme kertaa kiivaampi mitä edellisinä vuosina keskimäärin. Ensimmäiset sijoitukset tulivat Suomeen vuonna 2015.

JLL:n toimitusjohtaja Tero Lehtonen odottaa, että vuonna 2022 tahti jatkuu kiivaana. Ulkomaisen omistuksen määrä saattaa nousta jopa yli neljän miljardin, mikä tarkoittaisi lähes 30.000 vuokra-asuntoa.

“Pääomia tulee Suomeen nyt tulvana. Tällä vauhdilla Suomesta loppuu ostettava, jos hieman kärjistää”, Lehtonen sanoo.

Suurin sijoittaja Round Hill Capital

Ulkomaisia sijoittajia kiinnostavat Suomen talouden maltillisen hyvät kasvunäkymät, turvallinen sijoitusympäristö sekä toimiva vuokramarkkina. Ne ovat valmiita myös maksamaan niistä.

Suurin kansainvälinen sijoittaja on brittiläinen Round Hill Capital, joka on vuokraisäntänä noin 5.400 asunnossa. Myös mm. yhdysvaltalaisella Starwoodilla (2.200), saksalaisella BVK:lla (2.200) ja yhdysvaltalaisella Morgan Stanleyllä (2.200) on merkittäviä sijoituksia Suomessa.

Kansainvälisiä sijoittajia on Suomeen tullut noin 15. Heillä on nyt selvästi yli 20.000 vuokra-asuntoa.

Ulkomaiset sijoittajat ostavat asuntoja usein suomalaisia korkeammilla hinnoilla, minkä seurauksena noin 60 prosenttia ammattimaisille sijoittajille myytävistä asunnoista päätyy tällä hetkellä ulkomaiseen omistukseen.

Kv. sijoittajien maksukyky perustuu pääosin hajautushyötyihin, rahoituskustannuksiin sekä siihen, että kansainvälisessä vertailussa asunnoista Suomessa saatavat tuotot ovat edelleen kilpailukykyisiä.

“Historiallisesti tukkuostaja on saanut kerrostalon noin 20 prosentin alennuksella suhteessa yksittäisen asunnon myyntihintaan. Tällä hetkellä sijoittajat maksavat jopa vähittäisostajaa korkeamman hinnan”, Lehtonen sanoo poikkeuksellisen kuumasta tilanteesta.

Kysyntä tukenut asuntorakentamista ja hillinnyt vuokrien nousua

Ilmiöllä on toistaiseksi ollut lähinnä myönteisiä seurauksia.

Ulkomaiset omistajat ovat vuokraisäntinä toimineet tiettävästi hyvin. Kansainvälinen sijoittaja on saattanut myös ostaa suomalaisten heikommalle huomiolle jääneitä kohteita ja laittaa ne kuntoon.

“Sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan tukee asuntorakentamista. Tarjonnan lisääntyminen on auttanut osaltaan hillitsemään vuokrien nousua”, Lehtonen sanoo.

“Suomalainen sijoittaja on myös voinut löytää omistajan kohteelle, josta se haluaa eroon. Ylipäätään sijoittajien laaja kirjo on markkinoiden toimivuuden kannalta positiivista. Se takaa sijoittajille likviditeetin ja vastaavasti vuokralaisille monipuolisen tarjonnan.”