Vuokrajohtajuus kiinnostaa entistä enemmän

Ferovalo Oy tutki vuokrajohtajamarkkinoita kyselytutkimuksella, johon vastasi 160 alan ammattilaista tai sellaiseksi aikovaa.

Ferovalon tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että vuokrajohtajuus on Suomessa verraten vähän tunnettu tapa toimia. Vastaajista, jotka olivat toimineet vuokrajohtajina, noin puolet olivat olleet toimialalla vasta alle kaksi vuotta.

Ferovalon Elina Liehu on kasvattanut vuokrajohtajaliiketoimintaa ja yritystään nyt kolme vuotta. Hänen mukaansa vuokrajohtajabisneksen kasvu ja kehitys näkyvät markkinoilla lisääntyneenä tarjontana, mutta myös kysynnän puolella on nähtävissä, että vuokrajohtajien käyttöä aletaan ymmärtää paremmin.

Vuokrajohtajat ovat tyypillisesti kokeneita alan ammattilaisia, jotka tuovat merkittävää lisäarvoa asiakasyrityksiin. Kokemuksen ja osaamisensa ansiosta vuokrajohtaja voi hypätä lyhyellä varoitusajalla asiakkaan projektiin ilman pitkää sisäänajovaihetta.

Tutkimuksen perusteella tyypillinen toimeksianto on lyhyt- ja osa-aikainen ja asiakkaat ostavat vuokrajohtajapalvelua nimenomaan täsmälliseen tarpeeseen. Tutkimuksen perusteella 99% vuokrajohtajista arvioi, että heidän työpanoksensa ja kokemuksensa on tuottanut asiakkaille selkeää lisäarvoa.

Tutkimuksen mukaan viidennes kyselyyn vastanneista vuokrajohtajista työskentelee asiakkaan projektien parissa tyypillisesti viisi päivää viikossa. Suurimmalla osalla toimeksiantojen pituus vaihtelee projektin tarpeiden mukaan, 1-4 päivää viikossa.

Liehun mukaan Ferovalon kautta vuokrajohtajia käyttäneet asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä ja he kokevat saaneensa enemmän hyötyä kuin ovat alun pitäen odottaneet.

Tutkimuksen mukaan vuokrajohtajan päivähinta liikkuu pääosin 700 ja 1500 euron välillä.

”Asiakkaamme ovat hyvin erilaisia, erikokoisia ja eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, startupeista pörssiyhtiöihin. Asiakkaamme palkkaavat vuokrajohtajan tiettyyn täsmätarpeeseen tai projektiin”, Liehu sanoo.

Tutkimuksen kokonaisvastaajien määrä 160, joista vuokrajohtajana toiminut 117.