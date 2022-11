Vuokrajohtamisen edelläkävijä saa uuden brändin ja kumppanimallin

Yritysrakenteen muutos ei aiheuta muutoksia Ferovalon nykyisiin sopimussuhteisiin. Ferovalo jatkaa toimintaansa BBTP:n ohjelmistoalustalla vuokrajohtamisen partnerina ja uusia kumppaneita alustalle kutsutaan Euroopan laajuisesti.

Ferovalon nykyisten jäsenten käyttöön tulee Best Best Talent Platformin päivitetty versio osaajat ja tekijätarpeet yhdistävästä palvelusta jo kuluvan kuun aikana. Päivitetyllä alustalla tekijät voivat rekisteröityä helposti ja tarjota palveluitaan freelance-toimeksiantoihin, työ- tai hallitustehtäviin. Palvelun kautta asiakkaat löytävät parhaat osaajat nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Parhaat osaajat saavat uutta nostetta BBTP:n kansainvälistyessä!

Ferovalon perustajan ja Best Best Talent Platformin toimitusjohtajan Elina Liehun päämäärä on aina ollut laajentaa yrityksen liiketoimintamalli globaaliksi.

”Nyt on oikea hetki ottaa seuraava askel ja tarjota tehokasta työkaluamme kumppanien käyttöön. Visiossani työkalumme sopii yhtä hyvin sekä vuokrajohtajien että headhunterien tarpeisiin”, Liehu sanoo.

”Best Best Talent Platformin kansainvälistyminen vaatii, että alustamme saa uuden brändin ja kumppanimallin”, Liehu kertoo.

BBTP tavoite on muodostaa osaavista ammattilaisista, vuokrajohtamiskumppaneista ja headhuntereista kansainvälinen yhteisön.

BBTP tarjoaa valmiita työkaluja headhuntereille ja vuokrajohtamiskumppaneille, jotka haluavat tarjota laadukkaan digitaalisen prosessin ja asiakaspalvelukokemuksen asiakkailleen. Kumppanuus helpottaa ja tehostaa parhaiden osaajien löytämistä asiakkaiden tarpeisiin.

Osaajille BBTP tarjoaa kattavan ja läpinäkyvän kattauksen tarjolla olevista tehtävistä ja helpon tavan hoitaa sopimus- ja hallinnolliset velvollisuudet.

BBTP:n ratkaisu säästää aikaa ja kustannuksia ekosysteemin kaikille toimijoille tarjoten samalla käyttäjäystävällisen ja saumattoman digitaalisen prosessin – selkeät sopimukset ja työkalut. Se tarjoaa myös valittujen kolmansien osapuolten palveluita ekosysteemille.

BBTP tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa lain vaatimukset, GDPR-, hallinnon-, yksityisyyden- ja rekrytointivaatimukset on hoidettu viimeisen päälle. Se toimii myös back office -alustana, joka automatisoi prosesseja ja pitää huolta hallinnollisista tehtävistä.

Freelance-tekijöiden käyttäminen yritysten ylimmässä johdossa on nopeasti kasvava ilmiö. Yritykset etsivät uusia tapoja löytää strategista osaamista. BBTP on ratkaisu parhaista parhaille.

Best Best Talent Platformin ensimmäinen rahoituskierros on alkamassa liiketoiminnan skaalaamiseksi ja kansainvälistämiseksi.

Lisäteidot:

Elina Liehu

elina.liehu@ferovalo.com

+358405647441