Vuokrakulut.com syntyi tarpeesta

Asuntosijoittaminen on trendikästä ja sitä tekevät myös ne, joiden taloushallintataidot ovat hakusessa. Juuri tästä syytä on kehitetty ilmainen helppokäyttöinen sovellus, joka luotsaa asuntosijoittamisen saloihin tuottoisasti.

Pitkän kansainvälisen uran tehnyt Antti Mäkikyrö työskenteli Lontoon Cityssä vuosia sitten.

Rahamaailman ytimessä Mäkikyröllä ei ollut suomalaisten sijoitusasuntojen veroseuraamukset päällimmäisenä mielessä. Vaikka hän oli unohtanut verottajan, niin verottaja ei ollut unohtanut Mäkikyröä. Hänen sijoitusasuntojensa vuokratuloista tuli muhkeat "mätkyt".

Verovähennykset unohtuivat

Asiaan perehdyttyään Mäkikyrö lopulta löysi itsensä veroviranomaisen juttusilta. Selvisi, että sijoitusasuntojen verovähennykset olivat jääneet tekemättä. Kokemuksesta viisastuneena hän päätti haluta helppokäyttöisen työkalun, josta näkisi yhdellä silmäyksellä muun muassa sijoitusasunnon kulut, tulot, investoinnit ja mahdolliset veroseuraamukset.

Toiminnan miehenä Mäkikyrö ryhtyi tuumasta toimeen. Muutaman vuoden kuluttua syntyi Vuokrakulut.com-sovellus.

- Se on helppokäyttöinen ilmainen appi vuokranantajalle, jonka avulla vuokraustoiminnan kulujen ja tulojen seuraaminen on helppoa. Se auttaa maksimoimaan tuoton, sanoo idean isä, toimitusjohtaja Antti Mäkikyrö Rentcal Oy:stä.

Kuin auton huoltokirja

Asuntosijoittajan olisi hyvä ymmärtää asunnon todellinen hankintahinta kaikkine kuluineen. Hänen on tärkeää seurata myös sellaisia kulueriä, joita ei voi vähentää vuokratuloista, jotka lisätään kirjanpidossa asunnon hankintamenoon. Esimerkkejä tällaisista kuluista ovat varainsiirtovero tai taloyhtiölle maksettu lainaosuus, joka on rahastoitu taloyhtiön kirjanpidossa. Erityisen tärkeää edellä mainittujen kulujen selvittäminen on silloin, jos suunnitelmissa on myydä asunto.

- Kun asunnon ostohintaan lisätään kaikki hankintamenot, jotka ovat verovähennyskelpoisia, saattaa summa nousta myyntihinnan tasolle, eikä veroseuraamuksia tule.

- Kulujen kirjaaminen on erityisen hyödyllistä luovutusvoiton laskemistilanteessa. Varsinkin jos kuluja on enemmän kuin tuloja, jolloin syntyy luovutustappiota. On syytä muistaa myös tulon/tappion siirrot, jos sijoitusasuntoja on useampia. Voi olla, että osa asunnoista tuottaa voittoa ja osa tappiota, sanoo Mäkikyrö.

Hankintamenojen listaus ei ole tärkeää pelkästään luovutusvoiton tai -tappion laskemista varten.

- Sovelluksen avulla myyjä voi näyttää ostajalle listan tekemistään asunnon arvoa lisäävistä remonteista. Tämä lista on kuin asunnon huoltokirja. Se kuvaa ostajalle asunnon arvoon vaikuttavia tekijöitä läpinäkyvästi samaan tapaan kuin auton huoltokirja antaa tietoa auton ostajalle, visioi Mäkikyrö.

Vuokrausbisnes digitalisoituu

- Vuokrausbisnes digitalisoituu vääjäämättä. Suomen Vuokranantajat kysyi jäseniltään keväällä 2020 mihin asioihin järjestön tulisi panostaa? Vuokraamisen digitaaliset palvelut nousivat suosituimmaksi toiveeksi. Peräti 26% vastaajista toivoi Suomen Vuokranantajien panostavan niihin.

Vuokrakulut.com ja Suomen Vuokranantajat ovat yhteistyökumppaneita, jotka haluavat yhdessä uudella tavalla auttaa asuntosijoittajia tekemään tuottoisampaa bisnestä.

Moni vuokranantaja on jo ladannut ilmaisen Vuokrakulut.com-sovelluksen ja hyödyntää sitä vuokratulojen ja -kulujen seurannassa.

- Sovellustyökalusta on tullut positiivista palautetta. Vuokranantajat kiittelevät muun muassa sitä, että sovelluksen avulla voi kuvata ja tallentaa kuitit yhteen paikkaan veroilmoitusta varten. Siitä näkee reaaliaikaisen vuokratuoton, joka helpottaa investoinneissa. Kulujen systemaattisella kirjaamisella vuokranantaja tiedostaa konkreettisemmin asuntosijoittamisen rahareikiä ja löytää mahdollisia säästöjä, selvittää Mäkikyrö.

Hän lisää, että sovelluksen käyttäjämäärät kasvavat vauhdilla. Myös seniori-ikäiset ovat innostuneet appista sen helppokäyttöisyyden vuoksi.

Loppuvuosi on H-hetki

Nyt on kreivin aika tarkastella vuokra-asunnon tuloja ja kuluja.

- Kaikenlaiset kulut tulee ottaa huomioon, vaikka ne eivät verovähennyskelpoisia olisikaan. Ne vaikuttavat kuitenkin vuokra-asunnon koknaistuottoon.

Kun on realistinen näkemys vuokra-asunnon kulurakenteesta, on helppo tehdä esimerkiksi investointipäätöksiä.

- Jos samalla summalla voi nostaa sijoituksensa arvoa kuin maksaa veroa, minä ainakin investoisin sijoitusasuntoon. Tavaroita ja palveluita ostamalla asuntosijoittajat luovat myös työpaikkoja, huomauttaa Mäkikyrö.

- Vielä ehtii tekemään investointeja ennen veroilmoitusta. Siksi juuri nyt on syytä laittaa järjestykseen kulut ja tuotot, kannustaa Mäkikyrö.

Näin toimimalla vuokratulojen osalta veroilmoitusaineisto on tallessa ja järjestyksessä. Kun veroilmoituksen aika koittaa, ei tule kuittisulkeispaniikkia.

Katso video, miten sovellus toimii.

