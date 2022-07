Vuokralainen – huomioi nämä sopimusehdot vuokra-asuntoa hakiessasi

Milloin vuokrasopimus syntyy?

Vuokra-asuntoa hakiessa on tärkeä ymmärtää, että sitova sopimus voi syntyä jo sähköposti- tai tekstiviestikeskustelussa – tai jopa asunnon näytössä suullisesti. Käytännössä sopimus syntyy, kun toinen osapuoli ilmoittaa hyväksyvänsä toisen tekemän tarjouksen asunnon vuokraamisesta, edellyttäen että vuokrasopimuksen keskeiset ehdot ovat selvillä. Hyväksyvä vastaus vaikkapa sosiaalisen median viestintäkanavalla voi siis jo johtaa sitovaan sopimukseen.

”Melko yleinen käsitys on, että vuokrasopimuksen pätevyys vaatii sopimuksen allekirjoittamista. Näin ei kuitenkaan aina ole. Sitova sopimus voi syntyä myös niin, että vuokralainen hyväksyy vastauksellaan esimerkiksi sähköpostiin lähetetyn vuokrasopimuksen. Allekirjoituksen saaminen sopimusasiakirjaan ei siis ole mikään maaginen takaraja sille, mihin saakka kumma tahansa on oikeus vetäytyä sopimuksesta”, kertoo lakimies Sami Hasunen.

Tiedosta mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa

Vuokralaisehdokkaana kannattaa miettiä tarkkaan, kuinka pitkä oma asunnon tarve on. Vuokrasopimuksesta ei nimittäin aina pääse irti ihan hetkessä. Vuokrasopimuksia on periaatteessa kahdenlaisia: toistaiseksi voimassa olevia ja määräaikaisia. Määräaikaiset vuokrasopimukset sitovat yleensä sovitun ajan loppuun saakka. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset sen sijaan jatkuvat siihen asti, kunnes jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen, minkä jälkeen sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on yhden kuukauden mittainen.

Suuressa osassa toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia on nykyään ehto, joka sallii irtisanomisajan alkamisen vasta tietyn ajan jälkeen.

”Usein ehtoa on tehostettu sopimussakolla, joka tulee maksettavaksi kertakorvauksena siitä, että on rikkonut sopimusta irtisanomalla sen ennenaikaisesti. Asuntoa hakevan kannattaa siis aina tarkistaa, milloin ja millä ehdoilla asuntoa voi vaihtaa”, Hasunen muistuttaa.

Varaudu erilaisiin maksuihin ja niiden korotuksiin

Vuokra-asuntoa valitessa on tärkeä varmistua siitä, että pystyy maksamaan paitsi sovitut vuokrat ja vakuuden – myös kaikki vuokrasuhteeseen liittyvät erillismaksut, kuten esimerkiksi veden, sähkön ja laajakaistan. Lisäksi kannattaa tarkistaa, millä ehdoilla vuokrasuhteeseen liittyviä maksuja voidaan korottaa.

Asuntoa etsiessä on hyvä varautua maksamaan yleensä parin kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Vakuuden asettaminen ajallaan on tärkeää, koska solmittu sopimus voidaan jopa purkaa, jos vakuutta ei aseteta sovitusti. Lisäksi on mahdollista, että vuokralaisehdokkaalta kysytään henkilötakaajaa.

”Läheskään jokainen vuokranantaja ei vaadi takaajaa, mutta sellaisen hankkiminen voi helpottaa asunnon löytämistä”, Hasunen neuvoo.