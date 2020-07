Vuokralaisen löytyminen vaikeutunut Mikkelissä – Vuokrien nousu pysähtynyt

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan asuntotarjonnan lisäys yhdistettynä väestön supistumiseen on vaikeuttanut vuokralaisen löytämistä Mikkelissä. Rajusti pitkittyneet markkinointiajat ovat lähes pysäyttäneet aikaisempien vuosien nopean vuokrien kasvun.

Mikkelissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrataso on noussut vuodessa maltillisesti 0,4 prosentilla. Kasvu on ollut yksiöissä (+0,6 %) hieman suurempia asuntoja nopeampaa. Viiden vuoden tarkastelussa suhteellisesti nopeammin ovat kasvaneet kaksioiden ja suurempien asuntojen vuokrat. Mikkelissä yksiöiden vuokrataso (16,0 €/m²) on selkeästi korkeampi kuin kaksioiden (11,9 €/m²). Keskineliövuokra oli Mikkelissä alkuvuonna 12,7 €/m².

Viimeisen vuoden aikana vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat kääntyneet rajusti kasvuun. Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 29 päivää. Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta 11 päivää. Viime aikojen asuntotarjonnan lisäys yhdistettynä väestön supistumiseen heijastuu vuokra-asuntojen vuokrattavuuden heikkenemisenä. Rajusti pitkittyneet vuokra-ajat luovat myös painetta vuokratason laskulle.

”Vuokrat nousivat Mikkelissä muutama vuosi sitten jopa yli kolmella prosentilla vuodessa ja uusi vuokralainen löytyi jopa helpommin kuin suomalaisissa kaupungeissa keskimäärin. Nyt kehityksessä on tapahtunut raju muutos. Markkinointiajat ovat kasvaneet ja vuokrien kasvu on pysähtynyt. Tuoreimmat tiedot vuokrailmoituksista alkuvuodelta osoittavat suurempien asuntojen vuokrapyyntien kääntyneen laskuun. Myös uusien vuokrasopimusten keskivuokra on täsmälleen sama kuin yleinen vuokrataso kaupungissa”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Mikkelissä 500 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 470–550 euroa. Vuokrapyyntien mediaani oli lähes sama kuin Lahden yksiöiden 504 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat Lahdessa keskimäärin 445–550 eurossa. Kaksioiden ja kolmioiden osalta sekä neliövuokrat että kokonaisvuokrat olivat Mikkelissä Lahtea pienemmät.

”Mikkelin kehitysnäkymät ovat hyvin haasteelliset. Asukasluvun laskun ennustetaan jatkuvan. Helprintin konkurssi iski kovaa työpaikkakehitykseen. Lisäksi kaupungin talous on hyvin haasteellinen, ja tämän vuoden veronkorotuksen jälkeen kaupunki on Suomen maakuntakeskusten kirein verottaja. Vaikka asuntojen kysyntä kokonaisuutena on laskusuuntainen, tulee tulevina vuosina asuntomarkkinoilla tarve kasvamaan senioreille soveltuvista kodeista. Vuonna 2030 Mikkelissä arvioidaan olevan 2700 yli 75-vuotiasta enemmän kuin vuoden 2019 lopussa”, toteaa Rokkanen.