Vuokramarkkinakatsaus: Epävarmuuden kasvu lisännyt kiinnostusta vuokra-asumista kohtaan

Vuokranantajakysely 2023: Maltti yhdistävä tekijä niin velanotossa, asuntojen ostossa kuin vuokrankorotuksissakin 12.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Valtaosalla vuokranantajista on velkaa maltillisesti ja tähtäimenä eläkepäivien lisätulo. Tämä käy ilmi Suomen Vuokranantajien tuoreesta jäsenkyselystä, johon vastasi yli 2300 yksityistä pienvuokranantajaa. Korkojen ja hoitokulujen nousu on heikentänyt asuntosijoittamisen kannattavuutta ja lisännyt riskejä, mikä on näkynyt kasvavana malttina uusien sijoitusasuntojen ostamista kohtaan. Maltti on näkynyt myös vuokrankorotuksissa.