Vuokramökit hiihtolomien ykköskohde – venäläiset uupuvat, mutta muut ulkomaalaiset asiakkaat palaamassa

Koulujen hiihtolomat ovat parasta sesonkia

”Hiihtoloma on ehdottomasti talvikauden ykkössesonki ja vuokramökkien varausmäärät ovat tänä vuonna huikeita”, kertoo Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen. Helmi-maaliskuun varauksissa on melkein 20 prosenttia kasvua viime vuoteen verrattuna. ”Isoista varausmääristä huolimatta mattimyöhäisillekin on tilaa hiihtolomaviikoille ja vuokramökki varmasti löytyy viimeistään asiakaspalvelumme kautta”, Purhonen tyynnyttelee.

Ulkomaalaiset matkailijat tekevät nyt paluuta Suomen vuokramökeille

”Myös ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on kasvussa. Tämän vuoden ennakkovarauksissa on kasvua yli 100 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten osuus kaikista varauksista on kuitenkin vain 10 prosenttia, joten vielä ollaan kaukana koronaa edeltävästä tasosta, jolloin ulkomaalaisten osuus kaikista varauksista oli liki 30 prosenttia”, Purhonen kertoo. ”Vaikka isoin ulkomaalainen asiakasryhmä eli venäläiset uupuvat edelleen kokonaan, ovat länsieurooppalaiset olleet ahkeria matkaajia tänä talvena”, Purhonen kertoo. ”Erityisesti saksalaiset ja sveitsiläiset ovat varanneet vuokramökkejä Suomesta.”

Talvimökkeily onnistuu muuallakin kuin hiihtokeskuksissa

Jos viime hetken vuokramökkiloma hiihtolomaviikolle kiinnostaa, kehottaa Purhonen etsimään mökkiä myös hiihtokeskusten ulkopuolelta. ”Totta kai suosituimmat mökit ovat jo menneet ja ihan kaikkea haluamaansa ei välttämättä enää saa. Esimerkiksi hiihtokeskusten ytimessä sijaitsevat kahden makuuhuoneen paljumökit eivät enää välttämättä ole vapaana”, Purhonen toteaa. ”Toisaalta kaikki eivät haluakaan lomalleen hiihtokeskusten vilinää, vaan nauttivat lomanvietosta rauhassa luonnon keskellä. Hinnatkin ovat silloin halvempia.” Mökin voi vuokrata myös muutamaksi päiväksi, jos kokonainen viikko tuntuu liian pitkältä.