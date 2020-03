Vuokranantajat aktiivisia taloyhtiöiden hallituksissa: “Jokaisen kannattaa vähintään osallistua yhtiökokoukseen”

Taloyhtiössä tehtävät remontit ja muut päätökset vaikuttavat asuntosijoitusten tuottoon ja onnistumiseen merkittävästi. Vuokranantajat ovatkin keskiverto-osakkaita aktiivisempia taloyhtiöiden hallinnossa: 28 % vuokranantajista on mukana taloyhtiön hallituksessa. Vuokranantajaosakkaat tuovat arvokasta kokemusta hallituksiin.

Vuokranantaja 2020 -kyselyn mukaan 28 % yksityisistä vuokranantajista on mukana taloyhtiön hallituksessa. 8 % vuokranantajista toimii hallituksen puheenjohtajana. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että vuokranantajat ovat keskimääräisiä osakkaita aktiivisempia taloyhtiöiden hallinnossa.

Yhtiön kannalta kaikista merkittävimmät päätökset tehdään kuitenkin lopullisesti yhtiökokouksissa. Kevään lähestyessä vuokranantajien kannattaakin valmistautua osallistumaan yhtiökokouksiin ja tutustua huolella esimerkiksi yhtiöiden tilinpäätöksiin.

”Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen muun muassa sellaisiin toimiin, jotka ovat yhtiön kannalta laajakantoisia tai vaikuttavat olennaisesti yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuteen. Jokaisen vuokranantajan tulisi siten vähintään osallistua yhtiökokouksiin”, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah.

Verottaja linjasi syksyllä 2019, että matkat pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin eivät ole enää verovähennyskelpoisia. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksista sekä mahdollisista hallituksen kokouksista aiheutuvat kustannukset ovat sen sijaan edelleen vähennyskelpoisia.

”Verottajan linjaus kertoo, että osallistuminen asunto-osakeyhtiön toimintaan nähdään selvästi sijoituksen tuottoon vaikuttavana toimintana”, Ahsanullah kertoo.

Suomen Vuokranantajien mielestä optimaalista olisi, jos kaikissa asunto-osakeyhtiöissä olisi sekä asukkaita että sijoittajia hallituksessa. Vuokranantajaosakkailla on usein kokemusta useammasta kuin yhdestä taloyhtiöstä ja aktiivinen vuokranantajaosakas on taloyhtiölle todellinen voimavara.

”Joissain taloyhtiöissä saatetaan virheellisesti ajatella, että on olemassa erikseen asukkaiden ja sijoittajien edut, jonka vuoksi sijoittajia ei välttämättä edes haluta hallitukseen. Vuokranantajaosakkaalle tärkeintä on tyytyväinen asiakas, eli vuokralainen, ja kohtuullinen tuotto sijoittamalleen pääomalle. Asukasosakkaalle tärkeintä on oman kodin viihtyvyys ja arvon säilyminen. Kaikkien osakkaiden yhteinen tavoite on siten pitää yhtiöstä huolta niin, että se mahdollistaa laadukkaan asumisen sekä säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin”, Ahsanullah kuvaa.