Vuokranantajat taloyhtiölainojen veronkiristysaikeista: iskee kovaa rakentamiseen ja korjaamiseen

Valtiovarainministeriö kaavailee asuntosijoittamisen verotuksen kiristämistä. Valtiovarainministeriössä laaditussa selvityksessä taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden rajaamiseksi ehdotetaan tuloverolain muuttamista siten, että rakentamiseen tai peruskorjauksiin otettujen taloyhtiölainojen lyhennyksiä ei jatkossa voisi enää vähentää suoraan vuokratuloista. Yksityisiä vuokranantajia edustava Suomen Vuokranantajat kehottaa malttiin erityisesti tässä suhdannetilanteessa.

”Nyt kannattaa harkita uudelleen. Jopa valtiovarainministeriön oma rakennusalan suhdanneryhmä on uusimmassa katsauksessaan todennut heikkenevässä suhdannetilanteessa olevan tärkeää, ettei asuntokysyntää heikennetä esimerkiksi veroratkaisuilla. Vaikka ehdotusta perustellaan makrovakaudella ja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemisellä, kyse on todellisuudessa asuntosijoittajille esitetystä veronkiristyksestä, jolla aiheutettaisiin paljon sotkua asuntomarkkinoille,” toteaa Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.



Muutoksella olisi iso vaikutus sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Monissa uudiskohteissa juuri piensijoittajat käynnistävät hankkeen. Suomi tarvitsee enemmän koteja, ei vähemmän. Myöskään olemassa olevaa rakennuskantaa ei pitäisi päästää rapistumaan, vaan korjauksiin tulisi kannustaa kaikin keinoin.



Valtiovarainministeriön mukaan tavoitteena on löytää uudistukseen malli, joka kohtelisi eri sijoitusmuotoja mahdollisimman neutraalisti. Muistiossa ehdotettu muutos kuitenkin heikentäisi pienten yksityisten asuntosijoittajien asemaa verrattuna kokonaisia kiinteistöjä omistaviin tai rakennuttaviin tahoihin, koska kiinteistön omistajilla säilyisi edelleen mahdollisuus tehdä poistoja rakennusten hankintahinnasta.



”Kaavaillulla muutoksella siirrettäisiin vuokramarkkinaa entistä selvemmin suurten pörssiyritysten ja rahastojen käsiin, koska niitä kiristys ei koskisi. Tahdommeko oikeasti ajaa kotimaiset piensijoittajat pois vuokramarkkinoilta ja antaa suuremman osan kodeista ulkomaisen suurpääoman käsiin?” Hughes ihmettelee.



Taloyhtiölainojen kasvu on puhututtanut viime vuosina. Suomen Vuokranantajat muistuttaa, että veronkiristyksiä tarkoituksenmukaisempia keinoja hallita rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä riskejä on esimerkiksi suoraan säätää taloyhtiölainoille enimmäismäärä ja rajoittaa lyhennysvapaita. Kuluttajansuojaa voidaan parantaa säätämällä kattavammat tiedot rahoitusvastikkeen kehityksestä pakollisiksi myyntitilanteessa.