Vuokrat nousivat muualla Suomessa pääkaupunkiseutua nopeammin

Tilastokeskus on julkistanut vuokratilastot kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä heinä-syyskuulta. Tuoreet tilastotiedot kertovat vuokrien nousseen muualla Suomessa (+1,0 %) poikkeuksellisesti pääkaupunkiseutua (+0,9 %) nopeammin. Viime vuosina vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla perinteisesti nousseet selkeästi muuta maata nopeammin.

Nopeimmin vuokrat ovat viimeisen vuoden aikana nousseet Turussa (+1,7 %) ja Tampereella (+1,5 %). Myös Oulussa (+1,3 %) vuokrat nousivat pääkaupunkiseudun kaupunkeja vauhdikkaammin. Helsingissä ja Espoossa vuokrien vuosimuutos oli 0,9 prosenttia. Vantaalla vuokrat nousivat vuodentakaisesta 0,8 prosenttia.

”Pääkaupunkiseudulla vuokramarkkinan toipuminen koronasta on selkeästi ollut muuta maata hitaampaa. Pandemia rajoituksineen on leikannut vuokra-asuntojen kysyntää, mutta rakentaminen ja tarjonnan kasvu ovat jatkuneet. Syksyn Vuokranantaja-barometrissa pääkaupunkiseudun vuokranantajat arvioivat vuokralaisen löytymisen vaikeutuneen aiempaan verrattuna, kun taas muualla Suomessa nähtiin tilanteen helpottuneen. Haasteista huolimatta pääkaupunkiseudulla odotukset tulevasta kehityksestä olivat edelleen positiiviset. Myös nopeasti nousseet asuntojen hinnat indikoivat kysyntähaasteiden olevan tilapäisiä”, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinan vaikeudet eivät ole heijastuneet lähikaupunkeihin. Vuokrakehitys on ollut selvästi nopeampaa työssäkäyntialueen muissa kaupungeissa Keravalla (+1,2 %), Järvenpäässä (+1,3 %) ja Porvoossa (+1,3 %). Kaikissa kehyskunnissa vuokrat nousivat yhteensä 1,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Muualla Suomessa keskisuurista ja pienistä kaupungeista vuokrat nousivat eniten Lappeenrannassa (+1,3 %), Kotkassa (+1,2 %) ja Riihimäellä (+1,0 %). Porissa vuokrataso oli pysynyt samana kuin vuosi sitten ja Mikkelissä (-0,1 %) aavistuksen laskenut.

Vuokrat nousivat kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa eniten

Koko maassa kaikenkokoisissa vuokra-asunnoissa vuokrat nousivat 0,9 prosentilla viime vuodesta. Vuokrat kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa nousivat suhteellisesti eniten (+1,2 %). Yksiöissä vuokrat nousivat 1,0 prosenttia ja kaksioissa 0,7 prosenttia.

”Yksi korona-ajan trendi on ollut tilatarpeen kasvu ja suurempien vuokra-asuntojen kysynnän vahvistuminen. Yksiöt ovat säilyttäneet suosionsa, mutta jonkin verran kysyntää vaikuttaa siirtyneen kaksioista kolmioihin. Kolmioiden ja suurempien vuokra-asuntojen markkina on yksiöiden ja kaksioiden markkinaan nähden pieni. Tästä syystä pienikin kysynnän kasvu on voinut vaikeuttaa suuremman vuokra-asunnon löytämistä ja nostaa vuokria”, toteaa Rokkanen.