Vuokrat nousivat Raumalla Poria enemmän – Porissa vuokralainen löytyi keskimäärin nopeammin

Vuokrataso sekä Porissa että Raumalla on lähes sama. Kuluvan vuoden alussa Porin keskineliövuokra oli 11,3 €/m² ja Rauman 11,2 €/m². Raumalla kuitenkin yksiöt ovat hieman kalliimpia, Porissa puolestaan suuremmat vuokra-asunnot. Vuokraovi.comin mukaan vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana raumalaisyksiöiden keskimääräinen vuokrapyynti oli 460 euroa. Porissa yksiöstä pyydettiin vastaavalla ajanjaksolla keskimäärin 420 euroa.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat Raumalla 0,7 prosenttia ja Porissa 0,3 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Yksiöiden vuokrat Raumalla nousivat 1,1 prosenttia ja Porissa 0,2 prosenttia.

”Porissa vuokrien nousu on käytännössä lähes pysähtynyt viime vuosien aikana. Vuodesta 2015 alkaen sikäläisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet vain neljä prosenttia. Raumalla vastaava nousu on ollut 7,5 prosenttia. Kuitenkin kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa Porin vuokrat ovat nousseet selvästi Raumaa enemmän”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuokraovi.comin mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuokra-asuntojen keskimääräiset markkinointiajat olivat Porissa lyhyimmät kolmioissa (8,5 vuorokautta). Kaksioihin uutta vuokralaista etsittiin noin 11 vuorokautta ja yksiöihin 10 vuorokautta. Raumalla uuden vuokralaisen yksiöön sai noin 27 vuorokaudessa, kaksioihin 21 ja kolmioihin 34 vuorokaudessa.

”Vuokra-asuntojen markkinointiaikojen mediaanit olivat Porissa lyhyet sekä Raumaan että vertailun muihinkin kaupunkeihin verrattuna. Erityisen mielenkiintoista on se, että Porissa koronapandemian aikana vuokrausajat lyhentyivät kaikissa huoneistotyypeissä. Koko maan tasolla on havaittu erityisesti kaksioiden vuokrausaikojen kasvaneen ja kolmioiden lyhentyneen. Rauman yksiöissä ja kaksioissa vuokrausajat ovat pysyneet suhteellisen vakaina, mutta kolmioihin vuokralainen on löytynyt pandemian alettua aiempaa nopeammin”, sanoo Rokkanen.

Molemmissa kaupungeissa väestö supistui 0,2 prosenttia vuonna 2021. Porin väkiluku laski noin 200 ja Rauman 80 hengellä. Asukasmäärän väheneminen kuitenkin hidastui molemmissa aiempiin vuosiin nähden.

”Porin, Rauman ja koko Satakunnan haasteena on negatiivinen väestönkehitys ja työvoiman saatavuus. Raumalla metsä- ja meriteollisuuden investoinnit ovat vahvistaneet kaupungin teollista selkärankaa samaan aikaan kun Pori on ottanut iskua esimerkiksi Venatorin lähdön seurauksena. Porille positiivisia uutisia ovat tuoneet Critical Metalsin Tahkoluodon investoinnin ympäristölupaprosessin eteneminen sekä BioEnergon aikomus investoida biokonversiotehtaaseen Kaanaankorpeen. Pori hyötyy myös Harjavallan akkuklusterin kasvusta”, Rokkanen arvioi.

Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus tarkastelee vuokramarkkinoiden viimeaikaista kehitystä 26 kaupungissa. Satakunnasta mukana ovat Pori ja Rauma. Markkinakatsaus on tehty yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa. Laajemmat kaupunkikohtaiset tiedot Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsauksesta ovat saatavilla ekonomisti Sakari Rokkaselta.

