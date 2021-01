Vuokrat nousivat vuonna 2020 nopeimmin Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla

Tilastokeskuksen tuoreiden vuokratilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna koko maassa 1,2 prosentilla. Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin. Poikkeuksen muodostavat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen linkittyvät Kerava, Järvenpää ja Porvoo. Myös Rovaniemellä vuokrat nousivat lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla.

Tilastokeskus on tänään julkistanut tiedot vuoden 2020 vuokrakehityksestä. Tuoreiden vuositietojen perusteella vuokramarkkinat ovat selkeästi eriytyneet kahteen sarjaan. Vuonna 2020 vuokrat nousivat nopeimmin suurista kaupungeista Turussa, Espoossa ja Vantaalla (+1,7 %). Helsingissä ja Tampereella vuokrat nousivat 1,5 prosentilla ja Oulussa 1,4 prosentilla viime vuonna. Vastaavasti vuokrien nousu on lähes pysähtynyt esimerkiksi Jyväskylässä (+0,3 %), Lahdessa (+0,2 %) ja Hämeenlinnassa (+0,2 %).

”Vuokramarkkinoiden eriytymiskehitys on lähtenyt voimistumaan jo ennen koronaa. Monissa keskisuurissa kaupungeissa vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on paikoitellen ollut hyvinkin voimakasta kysynnän kehitykseen nähden. Suurissakin kaupungeissa on valmistunut viime vuosina ennätysmäärä uusia asuntoja, mutta varsinkin pienten asuntojen tarjonnalla on ollut vaikeuksia pysyä kysynnän perässä”, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen arvio.

Keravan, Järvenpään, Porvoon ja Rovaniemen vuokrakehitys suurten kaupunkien kelkassa

Rokkasen mukaan eriytymiskehitys näkyi viime syksynä myös Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin vastauksissa. Suurissa kaupungeissa vuokranantajien näkymät olivat selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja positiivisemmat. Poikkeuksen muodostivat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen linkittyvät pienemmät kaupungit.

Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella vuokrat nousivat suurten kaupunkien tahdissa Keravalla (+1,8 %), Järvenpäässä (1,3 %) ja Porvoossa (+1,6 %) vuonna 2020. Myös Rovaniemellä vuokrat olivat 1,4 prosentin kasvussa.

”Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen lukeutuvissa pienissä kaupungeissa vuokrakehitys on ollut nopeaa. Keravalla vuokrakehitys oli viime vuonna koko maan nopeinta. Pääradan tarjoamien hyvien yhteyksien vaikutukset vuokramarkkinoihin näyttävät kuitenkin heikkenevän nopeasti Järvenpään jälkeen. Hyvinkäällä vuokrat nousivat viime vuonna maltillisesti 0,7 prosentilla. Riihimäellä vuokrataso puolestaan laski 0,3 prosentilla”, Rokkanen kertoo.

”Rovaniemen viime vuoden vuokrakehitystä voidaan pitää yllättävänä, kun huomioidaan koronan aiheuttamat haasteet Lapin matkailukeskukselle. Toisaalta juuri nämä haasteet voivat osaltaan selittää kehitystä ja näkyä vuokra-asuntojen kysynnässä. Muualta Lapista on voitu hakeutua töiden vähentyessä maakuntakeskukseen. Rovaniemen väestökehitys oli viime vuonna positiivista”, Rokkanen pohtii.