Vuonna 2020 aukeaa ympäristöystävällinen Olympiastadion

Kestävän kehityksen areena

Uudistamisen seurauksena Olympiastadion on malliesimerkki kestävästä kehityksestä ja paikasta, jossa voi toteuttaa tapahtumia ympäristöystävällisesti.

Olympiastadion on kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön kiertotalouden areena. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä. Olympiastadionilla on ryhdytty sanoista tekoihin kiertotalouden kokonaisuuden toteuttamisessa.

Lisätäkseen tietoa vastuullisuuden parantamisesta Olympiastadionin huollosta ja ylläpidosta vastaava Stadion-säätiö liittyi Ekokompassiin jo vuonna 2013. Ekokompassi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhdessä kehittämä käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä.

Ekokompassista henkilökunta sai ideoita siitä, kuinka tapahtumien ympäristövaikutuksia sekä korjauksesta aiheutuvaa ympäristökuormaa voidaan vähentää.

– Ympäristövaikutusten pienentäminen ja rakennusten elinkaarien pidentäminen ovat asioita, jotka on huomioitava kaikessa rakentamisessa. Ne ovat olleet osa peruskorjauksen lähtökohtaa, lisää Olympiastadionin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Ilkka Rautakivi.

Lue lisää Olympiastadionin ympäristöohjelmasta.

Valintoja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi

Uudella Olympiastadionilla on tehty merkittäviä valintoja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.

Ulko- ja sisäjuoksuradoilla on luonnontuote kumia hyödyntävä Mondo-pinnoite, josta 30-38 % on uusiokäytettyä. Lisäksi tehdas, joka valmistaa pinnoitteen käyttää aurinkoenergiaa.

Kentän lämmityksessä puolestaan on siirrytty sähkölämmityksestä ympäristöystävälliseen kaukolämpöön, ja kenttä on jaettu kuuteen eri lämmityslohkoon. Jokaisessa lohkossa on lämpötilaa ja kosteutta mittaavia lämpöantureita, joiden avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa, lämmittääkö aurinko lohkoa riittävästi, jotta lämmitys voidaan kytkeä pois päältä.

Uudella Olympiastadionilla on tehty merkittäviä valintoja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi, aina juoksuratojen pinnoitevalinnoista kentän lämmitykseen. Kuva: Työyhteenliittymä K2S ja NRT

Uudistetun stadionin penkit ovat pitkäikäistä komposiittia. Se on valmistettu kierrätetyn puun ja muovin seoksesta.

Stadionin kentän nurmi on kasvatettu Suomessa, jolloin sen kuljettamisessa säästettiin ympäristöä. Nurmessa on käytetty suurimmaksi osaksi biologisia lannoitteita. Myös nurmen hoitamisessa pyritään hyödyntämään pääasiassa biologisia lannoitteita ja se leikataan, harjataan ja ilmastetaan biodieselillä kulkevilla ruoholeikkureilla ja koneilla.

Jätteen kierrätyksen osalta panostetaan jätekuormien pienentämiseen ja jätteiden keräykseen. Maan alla olevalla jätteenkeräysasemalla on kahdeksan eri jätejaetta.

Stadionille on sijoitettu useita informaatiotauluja, jotka auttavat vähentämään paperijätettä. Myös ruokahävikin pienentämiseen mietitään yhdessä stadionilla toimivan ravintolapalveluita tuottavan yrityksen kanssa uudenlaisia keinoja.