Vuonna 2021 yksikään Maku Brewingin olut ei enää kuormita ilmastoa

Maku Brewingin tavoitteena on saavuttaa hiilinegatiivisuus päästöjen vähennystoimenpiteiden ja päästöhyvityksen avulla. Maku Brewing kompensoi toiminnastaan vuoden 2020 aikana syntyvät 268 tCO2 päästöt yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa.

Maku Brewingillä vuoden 2020 aikana syntyneet päästöt on kompensoitu kokonaisuudessaan niin, että panimon toiminta on hiilineutraalia. Vuodesta 2021 alkaen yhtiö kehittää toimintaansa edelleen ilmastoystävällisemmäksi ja sitoutuu kompensoimaan päästönsä kaksinkertaisesti, jolloin Maku Brewingistä tulee hiilinegatiivinen.

"Olemme laajentaneet toimintaamme asteittain ja saavutimme nyt tason, jolla emme voi enää jättää huomioimatta panimomme vaikutusta ilmastoon. Tästä syystä aloitamme kompensoimalla vuoden 2020 toiminnasta aiheutuneet päästöt ja sitoudumme kompensoimaan toiminnastamme aiheutuneet päästöt kaksinkertaisesti vuodesta 2021 eteenpäin. Tämän lisäksi tutkimme erilaisia keinoja ilmastoystävällisempään oluen valmistukseen. Haluamme tehdä osamme.”, panimon toimitusjohtaja Ville Makkonen kertoo tyytyväisenä.

Yrityksille kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan konsulttipalveluita tarjoava Gaia Consulting ryhtyi tekemään päästölaskelmia pienpanimolla syksyllä 2020. Laskelmat sidottiin Maku Brewingin tuotantoon, jolloin panimolla voidaan aktiivisesti seurata panimon hiilijalanjälkeä ja muokata panimon toimintaa entistä kestävämmäksi myös jatkossa.

Läpinäkyvyydestä uskottavuutta

Maku Brewingille oli tärkeää saada päästölaskelmia suorittamaan puolueeton ja ammattitaitoinen osapuoli, jotta panimolla suoritetut päästölaskelmat kestäisivät kriittistäkin tieteellistä tarkastelua. Gaia Consulting on laskenut koko toiminnasta yhteensä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määräksi vuonna 2020 enimmillään 268 tCO2.

“Gaia Consultingin toteuttamassa hiilijalanjälkilaskennassa noudatettiin yleisimmin käytettyjä ja tunnetuimpia organisaatiohiilijalanjäljen laskentaohjeita, eli GHG Protocol -standardeja. Lisäksi laskennassa hyödynnettiin tuotteiden elinkaarilaskennan standardeja ja oluen tuoteryhmäsääntöä, joiden mukaisesti raaka-aineet, pakkaukset ja tuotteiden viilennys ennen nauttimista laskettiin mukaan Maku Brewingin hiilijalanjälkeen. Näin voitiin varmistaa, että sekä Maku Brewing yrityksenä että sen tuotteet on katettu laskennassa”, kertoo Anna Heino, Gaia Consulting Oy:n johtava asiantuntija.

"Maku Brewingin yksi tärkeimmistä arvoista on tieteen arvostaminen, sillä jo koko toimintamme perustuu tieteellisen tiedon käyttöön oluen panemisessa. Kansainvälisen tiedeyhteisön viesti on yksimielinen. Ihmiskunnan kestämättömien elintapojen vuoksi ilmasto lämpenee vakavin seurauksin. Ääri-ilmiöt yleistyvät ja elämän monimuotoisuus kärsii. Tarvitsemme tekoja, eikä tätä kamppailua voida sysätä vain yksittäisten ihmisten niskoille. Yritysten ja yhteisöjen pitää toimia, koska niillä on yksilöä huomattavasti paremmat mahdollisuudet vaikuttaa”, Ville Makkonen sanoo.

Teemme oman osamme ja vähän enemmän

Maku Brewing näkee, että vuodesta 2021 alkaen yksikään uusi tölkki Makun olutta ei enää kuormittaisi ilmastoa.

"Olemme toiminnassamme jo pyrkineet huomioimaan ympäristömme muun muassa valitsemalla panimollemme ekoystävällisiä energiamuotoja, toimittamalla mäskimme rehuksi paikalliselle maatilalle ja siirtymällä oluen pullottamisesta tölkkeihin. Kuitenkin haluamme tehdä vielä enemmän ja siten, että voimme todentaa sen. Omalla esimerkillämme haluamme näyttää tietä ja että tämä on loppujen lopuksi varsin helppoa toteuttaa oikein", Makkonen sanoo.

Kohti parempaa tulevaisuutta, yksi tuoppi kerrallaan

Päästöt kompensoi Maku Brewingin yhteistyökumppani Nordic Offset Oy. Yhtiö on toiminut vuodesta 2008 jolloin se toi ensimmäisenä kotimaisena toimijana yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden kompensoida hiilijalanjälkensä sertifioiduilla päästövähennyksillä tai pysyvillä hiilinielujen lisäyksillä.