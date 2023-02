Vuonna 2022 menestyneet urheilijat ja urheiluvuoden onnistujat on palkittu Espoon Urheilugaalassa

Jere Lehtinen sekä Marjo Matikainen-Kallström on valittu Espoon Hall of Famen ensimmäisiksi jäseniksi. Ensimmäiset jäsenet valittiin sen perusteella, että he ovat espoolaisia urheilujoita, joilla on ollut kansainvälisesti merkittävä urheilu-ura.

Matikainen-Kallström on saanut maastohiihtourallaan 11 arvokisamitalia. Uran huippuvuosinaan 1987–1989 hän on voittanut kolme maailmanmestaruutta sekä olympiakultaa. Lahden maailmanmestaruuskilpailuissa 1989 Matikainen-Kallström on saavuttanut suomalaisittain ainutlaatuisella tavalla mitalin kaikista viidestä naisten hiihtolajista.

Lehtinen on urallaan voittanut Stanley Cupin, jääkiekon maailmanmestaruuden ja olympiamitaleita. Jääkiekkomaajoukkueen genenral managerina hän voitti maailmanmestaruuden vuonna 2022. Jääkiekkouransa hän aloitti espoolaisissa urheiluseuroissa.

Vuoden 2022 espoolainen urheilija on Jere Sallinen, joka voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2022. Espoolaiseksi joukkueeksi valittiin Kiekko-Espoo Naiset. Joukkue voitti vuonna 2022 suomenmestaruuden jo 16. kerran ja toisen kerran peräkkäin. Vuoden esikuvaksi taas valittiin ringettepelaaja Katariina Kurikko, joka nousi ringetten maailmamestariksi vakavien terveysongelmien ja vaativien leikkausten jälkeen.

Espoon liikuntalautakunta valitsi vuoden 2022 nuoren urheilijan, urheiluseuran, valmentajan ja urheiluteon

Nuoren urheilijan tunnustuksen sai Espoon Pursiseuran Oskari Laurila. Hän on vuoden 2022 Europe-Jollan U18-sarjan Euroopan mestari. Westend Indians palkittiin vuoden espoolaisena seurana, sillä se on ennakkoluuloton ja monilajisuutta edistävä salibandyseura. Vuoden valmentajaksi valittiin Kiekko-Espoo Naisten valmentaja Sami Haapanen.

Vuoden 2022 espoolaisena urheilutekona palkittiin hiilineutraali Tapiolan Honka, joka haluaa urheiluseurana olla esimerkki siitä, miten hiilineutraaliutta kohti voidaan päästä pienilläkin teoilla.

Tapiolan Honka on selvittänyt päästönsä ja on vähentänyt niitä esimerkiksi siirtymällä käyttämään tuulisähköä sekä keksimällä uusia ratkaisuja pelaajien automatkojen vähentämiseen. Lisäksi Tapiolan Honka on ensimmäinen suomalainen seura, joka liittynyt YK:n Sport for Climate -verkostoon.

Espoon ladut ja liikunnallisin koulu saivat omat palkintonsa

Oman kunniamainintansa saivat Espoon kaupungin latutiimi, joka on saanut paljon myönteistä palautetta työstään.

Vuoden liikunnallisimman koulun palkinnon sai Soukan koulu, joka on ennakkoluulottomasti tarjonnut alakoululaisille mahdollisuuden harrastaa miekkailua. Harrastustoiminta järjestetään yhteistyössä Espoon Miekkailijoiden kanssa.

Toiminta on vakiintunut ja yhdistää oppilaita sekä yleisopetuksesta että erityisluokilta harrastamaan yhdessä. Soukan koulun miekkailukerho Soukan Vitoset on oiva esimerkki siitä, kuinka harrastuksella voi edistää ryhmäytymistä.