Vuonna 2022 pidimme asiakasomistajan puolta – Vahvistusta ruokaketjuun ja Bonusta miljoona euroa enemmän

– Osuustoiminnan hyöty palautuu aina kotiseudulle, kun investoinnit tuovat elinvoimaa ja lisäävät vetovoimaa. Lisäksi SSO:n asiakasomistajat saivat edullisten hintojen päälle Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa rahallista hyötyä vuonna 2022 jopa 14,7 miljoonaa euroa (2021: 13,7 milj.€), kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

SSO tukee vuosittain myös suoraan paikallisia toimijoita, vuonna 2022 nuorten hyvinvointia yli 150 000 eurolla. Tosin vuosi 2022 oli poikkeuksellinen ja apua lahjoitettiin myös Ukrainan katastrofirahastoon. Suoran tuen lisäksi SSO mahdollisti asiakkaille lahjoittamisen pullonpalautuksen myötä, joiden ansiosta Ukrainaan kohdistui yli 70 000 euron tukisumma.

Uusi strategia korostaa paikallisuutta, inhimillisyyttä sekä kehityshakuisuutta

Yhdessä asiakkaiden, hallinnon ja henkilöstön kanssa vuonna 2022 uudistettu strategia elää vahvasti ajassa ja ottaa huomioon ympäröivän maailman muutokset sekä asiakkaiden kulutustottumusten muutokset.

– SSO:lla on tukevasti jalat kotiseudulla, olemmehan olleet täällä jo 120-vuotta. Meille on tärkeää kulkea mukana asiakasomistajan parhaana arjen apurina. Muutosrytmin nopeutuessa myös 120-vuotiaan on oltava ketterä. Tärkeintä kuitenkin on ymmärrys ihmisistä, niin henkilökunnan kuin asiakkaiden, sillä onhan meillä vuosittain miljoonia kohtaamisia ja henkilökuntamme luo kaupankäyntiin fiiliksen, jolla tulokset syntyvät, kertoo Finér.

– Jatkamme vahvasti pari vuotta sitten aloittamamme kulttuurimuutosmatkaamme, jonka tavoitteena on ollut tuoda koko henkilökunta mukaan ideoimaan uusia niin asiakaspalvelua kuin työn mielekkyyttä parantavia arjen tekoja. Onkin ollut ilo huomata, että tekemisellämme on ollut merkitystä, sillä viime vuonna työtyytyväisyys nousi ennätyksellisen korkealle tasolle. Hyvä työntekijäkokemus puolestaan vaikuttaa asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyys nousi kaikkien liiketoimintojen osalta erinomaiselle tasolle. Iso kiitos henkilökunnalle, joka tekee joka päivä tärkeää työtä suomalaisen ruokahuollon eteen, kiittelee Finér.

Tulos koheni virkistyneen matkailun sekä ravintolakaupan myötä

SSO-konsernin vuoden 2022 tulos ennen veroja oli 11,0 miljoonaa euroa (2021: 9,4 m€). Tulos sisälsi 2,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (2021: 4,1 m€). Vuoden 2022 investoinnit, 13,8 miljoonaa euroa paikallisen palvelun parantamiseksi, olivat edellisvuoden tasolla. Onnistuimme hyvin, vaikka olosuhteissa oli turbulenssia.

– Vuosi 2022 oli myynnillisesti hyvä, mutta tuloksellisuuden eteen teimme melkoisesti työtä. Oli ilo huomata, miten ihmiset vihdoin lähtivät liikenteeseen. Kotimaan matkailu sekä ravintolakauppaan liittyvät toiminnot virkistyivät koronavuotta edeltäville ja jopa paremmille tasoille. Inflaatio siivitti ruokakaupan myyntiä, mutta tuloksellisuutta haastoivat merkittävästi kasvaneet kiinteät kulut. Marketkaupassa tuotteiden ostohintoja ei viety täysimääräisenä niiden myyntihintoihin, joka näkyi laskevana tuloksena. Marketkaupan kasvu pysyi markkinaa edellä – kiitos asiakkaiden, jotka luottivat joka päivä edulliseen hintatasoomme. SSO:ssa keskimääräisestä 30 euron ostoskorista jäi meille strategiamme mukaisesti erittäin maltillinen osuus – keskimäärin vain 2,1 prosenttia eli noin 0,62 euroa, kertoo Finér.

– Ryhmätasolla tehtiin työtä myös tuottajien tilanteen helpottamiseksi, kun ylimääräiset hintaneuvottelut avattiin, toivat ne keväästä 2022 alkaen yli 500 milj. euroa lisää rahaa ruokaketjuun, kertoo viime vuonna SOK:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana aloittanut Finér.

Autokaupan osalta vuosi oli puolestaan kahtiajakoinen. Alkuvuodesta kauppa kävi hyvin, mutta loppuvuodesta korkojen nousu vaikutti kysyntään. Haastavista olosuhteista huolimatta autokaupan liikevaihto ylitti aktiivisen myynnin ansiosta ensimmäistä kertaa sata miljoonaa euroa.

SSO:n liikevaihto toimialoittain Vertailuvuonna 2021 ihmisten liikkuminen oli vielä vähäistä ja rajoitukset vaikeuttivat toimintaa ravintoloissa. Liikevaihto 2022 % milj. eur. ed.v.v. market- ja tavaratalokauppa 299 + 4 liikennekauppa 92 + 29 matkailu- ja ravitsemiskauppa 13 + 35 autokauppa 106 +11 muu 6 yhteensä 516 + 10

Uudistetut palvelut paikallisten tarpeiden mukaan

Osuustoiminnallisena yrityksenä SSO:lle on tärkeää, että tekemämme työ helpottaa paikallisten ihmisten arkea. Vuoden 2022 aikana valtaosa SSO:n Sale-myymälöistä sai uuden raikkaan ilmeen ja niihin lisättiin monia paikallisten toivomia tuotteita ja palveluita. Pääsiäisen tienoilla Halikon Prismakeskukseen avattiin asiakkaiden toivoma kukkakauppa. Saukkolassa puolestaan avattiin vappuna aivan uusi Sale, joka tuhansien paikallisten toimesta otettiin lämmöllä vastaan. Syksyllä Lohjan Tynninharjulle avattiin ABC Carwash -autopesula.

Vuoden 2023 suunnitelmiin sisältyvät muiden muassa 11. helmikuuta avattu Hiidensalmen uusi Sale. Lisäksi ABC-latauspisteiden määrää lisätään suunnitelmien mukaisesti sekä Lohjan keskustan hotelli- ja Salon keskustakorttelihankkeen suunnitelmia edistetään.

Vastuullisuus tekemisen keskiössä

Fiksu energiankäyttö on keskeisessä roolissa SSO:ssa. Rakennettavat uudet kiinteistöt suunnitellaan ja vanhat uudistetaan energiatehokkaiksi. Uudistusten yhteydessä muun muassa talotekniikka nykyaikaistetaan ja ilmanvaihto sekä kylmälaitteet uusitaan. Remontin jälkeen on yksittäisen myymälän kokonaisenergiankulutus noin puolet entisestä.

– SSO on viimeisen viiden vuoden aikana investoinut energiatehokkuuteen yli 15 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen lämpötiloja on SSO:ssa optimoitu jo vuosikymmenen ajan fiksun energiankäytön vuoksi. Nyt osana yhteisiä energiansäästötalkoita on tarkasteltu myymäläkohtaisesti lämpötilojen laskumahdollisuuksia yhdellä asteella entisestään – yhden asteen lämpötilanlasku säästää lämmitysenergiaa jopa 5 % vuodessa. Lisäksi SSO:n toimipaikoissa on vähennetty valaistusta ja kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden ilmamääriä voidaan ohjata minimiin valtakunnallisten sähkön huippukulutuspiikkien ajaksi, kertoo Finér.

120-vuotta oman seudun onneksi

– 120-vuotiasta osuuskauppaa juhlitaan koko vuosi yhdessä asiakkaiden kanssa. Luvassa on paljon etuja ja tekoja kotiseudun ihmisten hyväksi: Alkuvuoden aikana kaikkiin ruokakauppoihin asennetaan sydäniskurit, joille toivomme vähäistä käyttöä, mutta ajatus on tärkein – ne voivat pelastaa ihmishenkiä. Kannustajat -ohjelma on myös parhaillaan käynnissä. Ohjelman kautta paikalliset toimijat voivat hakea tukea toimintaansa ja päästä toteuttamaan pieniä hyviä tekoja omissa yhteisöissään. Vuoden aikana jaetaan 60 000 euron tukipotti asiakasomistajien antamien äänien perusteella, kertoo asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.