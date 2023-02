Vuonna 2022 Suomen museoissa tilastoitiin lähes 6,9 miljoonaa museokäyntiä – käyntiluvut jälleen huippulukemissa

Museoiden käyntiluvut lähtivät jyrkkään kasvuun vuonna 2016. Koronaa edeltänyt vuosi 2019 oli museokäyntien ennätysvuosi, jolloin tilastoitiin 7,6 miljoonaa käyntiä. Koronarajoitukset vähensivät museoiden käyntimääriä vuosina 2020 ja 2021, jolloin museot olivat suljettuina pitkiäkin aikoja, tapahtumia järjestettiin vähemmän ja yleisömääriä rajoitettiin.

”Yleisöt ovat löytäneet takaisin museoihin koronavuosien jälkeen aktiivisemmin kuin uskalsimme ennakoidakaan. Runsaat yleisömäärät ovat monen tekijän summa. Minulle ne korostavat erityisesti sitä, kuinka merkityksellisiksi museokäynnit koetaan epävarmoinakin aikoina, ja kuinka nopeasti museot pystyivät reagoimaan rajoitusten päättymiseen”, Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari pohtii vuoden 2022 käyntilukuja.

Museotilastossa on mukana 151 museota, jotka ylläpitävät 326 museokohdetta. Keskimäärin museokohteissa tilastoitiin 22 335 käyntiä. Museotilastossa museokäynneiksi lasketaan käynnit näyttelyissä tai museon järjestämissä tapahtumissa museon omissa tiloissa.

Viisi suosituinta museokohdetta vuonna 2022 olivat:

Helsingin kaupunginmuseo: 240 495 käyntiä





Amos Rex: 227 760 käyntiä





Nykytaiteen museo Kiasma: 222 697 käyntiä





Luonnontieteellinen museo: 210 905 käyntiä





Kansallismuseo: 181 088 käyntiä

Monipuoliset sisällöt ja matkailun elpyminen

Lähes kaikissa maakunnissa käyntimäärät kasvoivat vuonna 2022. Esimerkiksi Uudellamaalla käyntejä tilastoitiin 1,6 miljoonaa käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Huomattavaa kasvua selittää osittain se, että vuosina 2020 ja 2021 koronarajoitukset iskivät ankarimmin juuri pääkaupunkiseudulle.

Vuonna 2022 monipuoliset museosisällöt vetivät jälleen yleisöjä. Esimerkiksi Espoon modernin taiteen museo EMMAn näyttelyissä vierailtiin vuoden aikana 170 822 kertaa.



”Olemme tehneet pitkäjänteisesti kehitystyötä sen eteen, että museon näyttelytarjonta olisi monipuolinen ja viime vuonna onnistuimme siinä erityisesti: EMMAssa oli monta hyvin erilaista yleisön suosimaa näyttelyä, kuten tilallisesti vaikuttavat Daniel Buren ja Chiharu Shiota, Tapio Wirkkalan Muoto-näyttely sekä kauppaneuvos Kyösti Kakkosen suomalaista muotoilun historiaa esittelevä uusi kokoelmatila. Kävijämme kiittävät juuri sitä, että EMMAssa on aina useampi näyttely samanaikaisesti auki”, EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama kertoo.

Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella museoissa käyminen vilkastui. Esimerkiksi Lapin maakunnassa museokäyntien määrä kasvoi lähes 40 % edelliseen vuoteen verrattuna. Matkustusrajoitteiden poistaminen toi myös ulkomaiset matkailijat takaisin museoihin ympäri Suomea. Lapin maakuntamuseon johtaja Hanna Kylämäki kommentoi matkailun elpymistä:



”Vuonna 2022 Lapin maakuntamuseossa vieraili jälleen yli 100 000 kävijää. Kokemuksemme mukaan iso osa Rovaniemellä vierailevista matkailijoista tulee myös Arktikumiin ja Lapin maakuntamuseoon. Koronarajoitusten jälkeen matkailu on elpynyt ja ihmisillä on elämyksiin ja uusiin paikkoihin liittyvä into ja nälkä. Arktikum on Rovaniemen toiseksi tärkein nähtävyys Joulupukin pajakylän jälkeen. Tässä on taustalla vuosia tehty aktiivinen ja tehokas kansainvälinen markkinointityö.”

Vuoden 2022 Museotilasto julkaistaan kesällä

Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotietoa Suomen ammatillisesti ja päätoimisesti hoidettujen museoiden toiminnasta. Museokäyntien lisäksi tilastoidaan laajasti muutakin museotoimintaa, kuten esimerkiksi yleisötyötä, verkkopalveluita, näyttelyitä, henkilöstöä ja taloutta. Nyt julkaistut vuoden 2022 kävijämääriä koskevat tilastot ovat alustavia, ja ne perustuvat museoiden antamiin tietoihin. Kokonaisuudessaan vuoden 2022 tilastotiedot julkaistaan kesäkuussa 2023.

Alustavat tiedot vuoden 2022 museokäynneistä on koottu Excel-tiedostoon, joka löytyy Museotilasto-verkkopalvelusta: https://www.museotilasto.fi/stattables



Museotilastosta yleisemmin: https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-suomen-museoista/museotilasto