Vuoreslaiset tekevät ensi vuonna omannäköisensä S-marketin

Vuoreksesta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana hiljalleen alue, jollaiseksi se suunniteltiinkin: oikea pikkukaupunki luonnon kainalossa. Asukasluvun kasvaessa Vuoreksen päivittäistavaratarjonta on kuitenkin jäänyt kehityksen jalkoihin, ja asukkaiden unelmana on jo pitkään ollut ruokakauppa, josta isommat ostokset saisi tehtyä kerralla. Toiveeseen päästään vastaamaan, kun Salesta aletaan loppuvuonna remontoida vuoreslaista S-marketia.

Klaavan kauppakeskuksen ovi käy tiheään, kun vuoreslaiset noutavat Salesta evästä piknikille ja täydennystä jääkaappiin. Runsaammat ostoskassit kulkeutuvat alueen asukkaiden koteihin vielä toistaiseksi kauempaa, Koivistonkylän ja Kalevan Prismasta. – Vuoreslaisten palveluissa on ruokatarjonnan osalta selkeä monttu, jota ei pelkällä Salen valikoiman pätevöittämisellä pystytä täyttämään, myöntää Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Mirkka Saikanmäki. – Tarvitaan yksinkertaisesti lisää neliöitä kattavammalle valikoimalle. Klaava kasvaa ja monipuolistuu Pirkanmaan Osuuskauppa lähtee laajentamaan omistamaansa Klaavan liikekeskusta loppuvuodesta ainakin 2 300 neliömetrillä. Suurin osa tilasta tulee uuden S-marketin käyttöön. – S-marketia on todellakin toivottu. Vuoreksessa asuu paljon nuoria lapsiperheitä, eli ruokatavaraa ostetaan kerralla paljon. Uskon, että S-market helpottaa monen Vuoreksessa asuvan arkea merkittävästi, Mirkka pohtii. Klaavan laajennus tietää myös uusia, houkuttelevia palveluita, sillä liikekeskuksen laajennusosasta lohkaistaan lisäksi ulosvuokrattavaa tilaa. Nykyisen liikekeskuksen kylkeen suunnitellun laajennusosan rakennustyöt kestävät arviolta vuoden, ja Sale palvelee asiakkaita koko remontin ajan normaalisti. Tavoitteena on päästä viettämään avajaisia viimeistään tammikuussa 2022. S-marketista tulee asiakkaansa näköinen Uuden S-marketin palveluiden ja valikoiman suunnitteluun halutaan mukaan parhaat asiantuntijat, eli ne asiakkaat, joille kaupasta tulee uusi ostospaikka. – Näitä juttuja ei päätetä kolikkoa heittämällä, Mirkka virnistää. – Vuoreslaiset ovat kokeilunhaluisia ja aidosti kiinnostuneita vaikuttamisesta, joten uskon, että saamme yhdessä aikaan jotain aivan uniikkia. Yhteinen suunnittelu aloitetaan jo kesän aikana, kun alueen asukkailta kysytään Instagramissa ensimmäisiä ajatuksia uuden kaupan valikoimasta. Alustavien suunnitelmien mukaan yhtenä Vuoreksen S-marketin painopisteistä tulee olemaan luomu ja lähiruoka. Myös maailmanluokan heti valmiit ruokaratkaisut halutaan tuoda ilahduttamaan trendeistä kiinnostuneita asiakkaita. – Mitä kauppaan tulee, pikkukaupungin ei tarvitse enää pitkään olla niin pikkuinen, Mirkka muotoilee. Lisätietoja: Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Mirkka Saikanmäki, mirkka.saikanmaki@sok.fi, 010 76 70081 Pirkanmaan Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Mikko Korpela, mikko.korpela@sok.fi, 010 76 72597

