Vuosaaren lukion uusi rakennus on otettu käyttöön

Vuosaaren lukiorakennuksen (Mosaiikkiraitti 2b) suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota tilojen käytettävyyteen. Tilat tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta sekä taiteen perusopetusta. Lukiolle on tehty 900 opiskelijan nykyaikainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuudet oppimisen yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön.

Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu myös rakennuksen rooli sivistyksen ja vapaa-ajan monitoimikeskuksena. Rakennus tuo kaivattua lisätilaa lähes 40 000 asukkaan Vuosaaren kaupunginosan asukastoiminnalle ja järjestöille sekä tapahtumille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Lukiorakennus on Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu hanke. Elinkaarimallilla varmistetaan, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset. Suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden maksimoinnin ansiosta kiinteistön hiilijalanjälki voidaan pitää mahdollisimman alhaisena.

Uusi rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta

Uusi lukio on rakennettu Vuosaaren ytimeen, ja se sijoittuu urheilutalon ja metroaseman väliselle tontille Vuotalon ja kauppakeskuksen kupeeseen. Kaupunki haluaa panostaa Vuosaaren kehittämiseen, ja uusi lukiorakennus vahvistaa osaltaan Vuosaaren keskustan vetovoimaisuutta. Kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on ollut korkea painoarvo talon suunnittelussa.

Elinkaarihanke vahvistaa tilojen suunnitelmallista ylläpitoa

Kaupungin omistukseen tulevan lukiorakennuksen palveluntuottaja valittiin suunnittelukilpailulla, jossa kaupunki asetti hankkeelle toiminnalliset, tekniset, kaupunkikuvalliset ja ekologiset lähtötiedot ja vaatimukset. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi YIT ja kaupunki osallistui suunnittelun ohjaamiseen. Rakennuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit.

Caverion Suomi Oy vastaa rakennuksen talotekniikasta. Caverion tulee vastaamaan kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteenmukaisesta energiankulutuksesta 20 vuotta.

Uuden lukion rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2019, ja hanke valmistui aikataulussa. Kaupunki ei ole rakennuttanut uusia pysyviä lukiorakennuksia 1970-luvun jälkeen. Joitakin laajennuksia on tehty.

Alkuvuoden 2021 aikana Helsingissä on peruskorjattu tai rakennettu seuraavia rakennuksia koulujen, lukioiden ja päiväkotien käyttöön:

Aleksis Kiven peruskoulu, Porvoonkatu 2, perusparannus

Kruununhaan yläasteen koulu, Snellmaninkatu 18, perusparannus

Maatullin peruskoulun ja päiväkoti Mintun tilat, Suuntimotie 28, Suuntimopuiston uusi monitoimitalo (kaupunki vuokralaisena, myöhemmin muita käyttäjiä)

Päiväkoti Hopealaakso, Koirasaarentie 31, Kruunuvuorenrannan ensimmäinen päiväkodin uudisrakennus

Päiväkoti Louhikko, Kiilletie 6, aiemmat tilat korvaava uudisrakennus

Päiväkoti Kukkaniityn ja Daghemmet Botbyn yhteinen uusi päiväkotirakennus (korvaa vanhat tilat), Kukkaniityntie 19

Mustakiven korttelitalo, Pohjavedenkatu 3, päiväkoti ja koulutilat, aineopetusluokkien (7-9 luokka-asteille) rakentaminen/perusparannus

Haagan peruskoulu, Vanha Viertotie 23, koulun käyttöön on kunnostettu lisätiloja (ensimmäinen osa valmis, toisen korjaaminen käynnistettiin)

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, Ruoholahdenkatu 23, tilat muutettu opetuskäyttöön, (kaupunki vuokralaisena)

Mäkelänrinteen lukio, Mäkelänkatu 47, lukion rakennuksen laajennus (osana uuden huippu-urheilun Urhea-kampuksen toteutusta)

Uutta päiväkotitilaa, Maistraatinportti 2, (Länsi-Pasila), tilat on muutettu päiväkotikäyttöön (kaupunki vuokralaisena,)

Päiväkoti Fredriksberg, Konepajankuja 5, uudisrakennuksen alakertaan uudet päiväkotitilat Konepajan alueella (kaupunki vuokralaisena).

Porolahden peruskoulun lisätilat.

Loppuvuonna 2021 arvioidaan valmistuvan vielä seuraavia isoja rakennushankkeita:

Etu-Töölön lukio, Arkadiankatu 26, perusparannus

Opetustiloja Stadin AOlle, Valuraudankatu, Malmi, tilat muutettu opetuskäyttöön (kaupunki vuokralaisena).

Yhteensä kaupungin omistamiin rakennuksiin on suunniteltu tänä vuonna valmistuvaksi noin 38 erilaista uudis- tai korjausrakennushanketta, joista kunkin on arvoltaan vähintään miljoona euroa. Lisäksi tiloihin on tehty toista sataa pienempää korjausta.