Vuosaaren tunnelia ennen satamaan päin ajettaessa poikkeavat kaistajärjestelyt

Jaa

Vuosaaren satamatiellä (tie 103) Helsingissä on poikkeavat liikennejärjestelyt Itäväylän liittymästä Vuosaaren tunnelin pohjoispäähän ajettaessa.

Liikenne on ohjattu yhdelle kaistalle ja nopeus on laskettu 50 km/h. Ajoneuvon maksimileveys on kaistalla 4,5 metriä. Tunnelin sisällä liikenne jatkuu totuttuun tapaan. Liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Järjestelyjen syynä on viikonloppuna sattunut liikenneonnettomuus, joka vaurioitti tunnelin liikenteen hallintaa hoitavia sähkökaappeja.

Tuoreimman tiedon tieliikenteen häiriöistä löydät Fintrafficin Liikennetilanne- sivuilta https://liikennetilanne.fintraffic.fi/.