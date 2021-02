Vuosi 2020 Boschille taloudellisesti odotettua parempi – konserni saavutti myös hiilineutraaliustavoitteensa

Vuonna 2020 Bosch Group saavutti koronaviruskriisistä ja autotuotannon supistumisesta huolimatta erittäin positiivisen tuloksen. Onnistumisen avaimina oli mm. menojen nopea sopeuttaminen pandemiatilanteeseen.

Bosch selvisi pandemiavuodesta odotuksia paremmin. Alustavien laskelmien mukaan konsernin myynti oli 71,6 miljardia euroa, eli vain 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, valuuttakurssien muutokset huomioituna. Boschin tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli noin 1,9 miljardia euroa, arviolta 2,5 prosentin liikevoittomarginaalilla.

“Pandemian vaikutuksista huolimatta pystyimme saavuttamaan erittäin positiivisen tuloksen, mistä voimme kiittää työntekijöidemme poikkeuksellista sitoutumista”, Boschin pääjohtaja Volkmar Denner sanoo.

Tilannetta helpotti Dennerin mukaan myös se, että konsernin toiminnot ovat hajautettu sekä eri toimialoille että maantieteellisesti.

Ratkaisevana toimenpiteenä taloudellisen pelivaran varmistaminen

Boschin myynti romahti keväällä, kun teollisuuslaitokset eri maissa pysähtyivät sulkutoimien johdosta ja talous seisahtui. Kevään romahduksesta vuoden mittaan elpynyt myynti tuotti yrityksen historian suurimman, noin viiden miljardin euron vapaan kassavirran, joka varmisti yritykselle riittävän taloudellisen pelivaran kriisin aikana.

”Toimimme nopeasti, jotta saimme sopeutettua menot tulojen laskun kanssa. Emme kuitenkaan tinkineet panostuksista lupaaviin uusiin liiketoiminta-aloihin”, Boschin talousjohtaja Stefan Asenkerschbaumer sanoo.

Kestävää kasvua ilmastoneutraaliudella ja sähköisellä liikkuvuudella

Bosch jatkaa kriisin jatkumisesta huolimatta strategista keskittymistään tärkeisiin tulevaisuuden aloihin ja yritys painottaa erityisesti kestäviä liiketoimintakäytäntöjä. Bosch ylitti merkittävän virstanpylvään keväällä 2020, kun pandemiasta huolimatta yritys saavutti ilmastoneutraaliuden 400 toimipaikallaan eri puolilla maailmaa.

”Ilmastolupauksemme mukaisesti Boschista tuli sisäisten laskelmiemme mukaan ensimmäinen ilmastoneutraali maailmanlaajuisesti toimiva teollisuusyritys. Tämä tapahtui aiemmin, vähemmillä kompensaatioilla ja kustannustehokkaammin kuin suunnittelimme”, Denner sanoo ja tähdentää, että myös ulkopuolisen tahon suorittama riippumaton auditointi on jo aloitettu.

Denner myös vahvisti Boschin seuraavan ilmastotavoitteen: 15 prosentin vähennyksen jakeluketjun hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2030 mennessä.

Bosch jakaa kokemuksiaan ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta muiden yritysten kanssa Bosch Climate Solutions -neuvontapalvelun kautta, jonka asiakkaisiin lukeutuu muun muassa kylpyhuonetuotejätti Hansgrohe.

Tulevaisuuden liikkumiseen liittyvät teknologiat ovat yksi Boschin tärkeimmistä kasvualueista. Kestävään liikkumiseen tähtäävä Bosch on investoinut viisi miljardia euroa sähköisiin voimansiirtoratkaisuihin ja tänä vuonna Bosch investoi 700 miljoonaa euroa sähköisen liikkumisen ratkaisuihin kuten polttokennojen kehittämiseen. Kuluvana vuonna on tarkoitus investoida lähes 40 prosenttia viime vuotta enemmän.

”Sähköpyöristä sähköisiin kuorma-autoihin ulottuva portfoliomme on jo nyt laajempi kuin yhdelläkään muulla yrityksellä.”

Autoalan rakennemuutos vaatii sujuvan siirtymän

Dennerin mukaan autoteollisuuden rakennemuutos ja tuleva Euro7-asetus asettavat alan haastavaan murrosvaiheeseen.

”Sähköinen liikkuminen tekee vääjäämättömästi tuloaan ja Bosch on aktiivisesti ajanut tätä siirtymää jo vuosia. Meidän on kuitenkin rahoitettava se etupainotteisesti nykyisellä sähköisen voimansiirron liiketoiminnalla”, hän sanoo.

Denner lisää, että Boschin ja muiden yritysten kannalta tärkeää on kyetä tekemään siirtymä niin sujuvasti, että alan työntekijöistä pystytään pitämään kiinni.

”Sähköautot ovat hiilineutraaleja, kun ne kulkevat uusiutuvalla sähköllä, ja sama koskee diesel- ja bensiiniautoja, jos ne kulkevat synteettisillä polttoaineilla. Meillä on mahdollisuus lieventää ilmaston lämpenemistä, eikä meidän pidä hukata tätä mahdollisuutta Euro7-asetuksen vuoksi. Vain koska jokin on yhteiskunnallisesti ja talouden kannalta oikein, sen ei tarvitse olla ekologisesti väärin. Taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten näkökulmien välillä täytyy olla tasapaino,” Denner sanoo.

AIoT kasvumahdollisuutena — älyä verkottuneisiin tuotteisiin

Bosch haluaa varmistaa itselleen hyvän aseman miljardimarkkinoilla yhdistämällä tekoälyn ja esineiden internetin. Yritys luo lisäarvoa asiakkaille innovatiivisilla AIoT-ratkaisuilla, jotka alentavat energiakustannuksia ja parantavat sekä mukavuutta että turvallisuutta.

Verkottuminen tuottaa dataa siitä, miten Boschin tuotteita käytetään. Yritys haluaa hyödyntää tätä dataa parantaakseen tuotteiden käytettävyyttä ohjelmistopäivityksillä tai tuomalla niihin uusia toimintoja tai palveluita. Boschin oma IoT-alusta yhdistää laitteet, sensorit ja väylät, minkä lisäksi pilvi-infrastruktuuri prosessoi dataa. Lisäksi tekoälyalusta mahdollistaa nopean tekoälysovellusten skaalaamisen.

”Seuraava askel on muuttaa tekninen osaaminen liiketoiminnaksi”, Denner sanoo. Bosch on myynyt jo noin kymmenen miljoonaa verkottumisominaisuuksilla varustettua sähkötyökalua, kodinkonetta ja lämmitysjärjestelmää, ja näiden aktiivinen käyttäjämäärä kasvaa.

Lisätäkseen omaa tekoälyosaamistaan yritys perusti Bosch Center for Artificial Intelligencen (BCAI) vuonna 2017. Alkuinvestointi on kolmessa vuodessa maksanut itsensä takaisin: BCAI:n osuus tuloksesta on noin 300 miljoona euroa. BCAI työllistää tällä hetkellä yhteensä noin 270 tekoälyasiantuntijaa, jotka työskentelevät yli 180 projektissa liikkuvuuden, tuotannon, älykotien ja maatalouden parissa.

Uusi, 17 000 henkilöä työllistävä Cross-Domain Computing Solutions -osasto tulee myös olemaan tärkeässä roolissa Boschin polulla AIoT-yhtiöksi.

”Uusi osasto yhdistää laite- ja ohjelmistokehityksen autoteollisuuden elektroniikka-arkkitehtuuriratkaisuja varten. Tämä on väylämme markkinalle, jonka kasvun ajurina on autoissa lisääntyvä älykkyys”, Denner sanoi.

Bosch kehittää AIoT-sovelluksia kaikilla liiketoiminta-aloillaan. Yksi esimerkki tästä on Aviotec, videopohjainen palonhavaitsemisjärjestelmä. Se havaitsee savua ja liekkejä tekoälyn avulla jopa tilanteissa, jossa ainoa valonlähde on infrapuna. Toinen esimerkki on sovellusalusta, joka tarkistaa työkappaleita visuaalisesti ja joka hyödyntää tekoälyä havaitsemaan pienimmätkin pintanaarmut. Aktiivisuusmittareissa puolestaan Bosch on kehittänyt uuden itseoppivan sensorin, johon itseensä on lisätty älyä, mikä minimoi sensorin latenssin ja virrankulutuksen.

Tavoitteena olla kriisin jäljiltä entistä vahvempi

Boschin näkemyksen mukaan globaali talous elpyy hitaasti vuonna 2021. Viimevuotisen, noin 4,5 prosentin supistumisen jälkeen, Bosch ennakoi tälle vuodelle lähes neljän prosentin kasvua.

”Kriisi ei ole ohi”, Asenkerschbaumer sanoo. Hänen mielestään kasvua eivät rajoita pelkästään korkeat tartuntamäärät tai pandemiaan liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset rajoitukset. Hänen mukaansa Brexitin kaltaiset poliittiset muutokset sekä jatkuva strateginen kilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kaupparajoituksineen voi aiheuttaa maailmanlaajuisia muutoksia taloudessa.

”Haasteista huolimatta tavoitteemme on kasvaa markkinoita voimakkaammin niillä aloilla ja alueilla, jotka ovat meille tärkeimpiä. Tinkimätön tavoitteemme on leikata kuluja ja tehostaa kilpailukykyämme, mikä luo vankan taloudellisen pohjan, kun laajennumme uusille aloille”, Asenkerschbaumer summaa.