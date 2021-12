Vuosi 2020 oli liikenteessä synkkä etenkin jalankulkijoille

Nuorilla kuljettajilla riskinottoa, iäkkäillä enemmän havaintovirheitä 18.11.2021 07:49:03 EET | Tiedote

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa näkyy kuljettajien ikäryhmäkohtaisia eroja. Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet painottuvat viikonloppuihin, ja onnettomuusautossa on muita ikäluokkia useammin kyydissä samanikäisiä kavereita. Iäkäs aiheuttajakuljettaja on muita ikäluokkia harvemmin päihteiden vaikutuksen alainen tai ajaa ylinopeutta. Iäkkäät myös käyttävät tunnollisemmin turvavyötä. Onnettomuustietoinstituutti on julkaissut eri-ikäisten kuljettajien vuosina 2010–2019 aiheuttamista liikenneonnettomuuksista neljä tietopakettia.