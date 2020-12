Vuosi 2021 alkaa hyvinvointikirjojen kiehtovalla kattauksella

Tammikuun alussa ilmestyvissä uutuuskirjoissa käsitellään muun muassa vanhenemista, downshiftaamista ja yleistä, mutta vielä melko huonosti tunnettua ADHD-oireyhtymää sekä tarkastellaan ruoan, ilmaston ja terveyden yhteyttä toisiinsa.



Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnolla vastikään palkitun Risto Isomäen uusi tietokirja Ruoka, ilmasto ja terveys on kaivattu yleistajuinen katsaus siihen, miksi ruokavalio vaikuttaa sekä ilmastoon että terveyteemme enemmän kuin mikään muu asia. Teos kiteyttää, miten voimme vähentää päästöjämme tavoin, jotka samalla pitävät meidät terveempinä ja pidentävät elämäämme. Isomäen itsensäkin mukaan kyseessä on hänen pitkän uransa tärkein tietokirja.

Ilmastonmuutos on pidentänyt kasvukausiamme ja uudet pähkinälajit ja -lajikkeet menestyvät yhä paremmin Suomessa. Herkulliset ja terveelliset pähkinät ovat jännittävä lisä suomalaisiin kotipuutarhoihin, maatiloille ja ruokapöytiin. Toistakymmentä vuotta pähkinöitä kasvattanut ja aihetta tutkinut Joel Rosenberg on tehnyt ensimmäisen suomalaisen pähkinäoppaan Pähkinöitä omasta puutarhasta, joka antaa käytännön ohjeita niin aloitteleville pähkinäpuutarhureille kuin jalostuksesta kiinnostuneillekin.



Kohellusta, levottomuutta, vaikeuksia keskittymiskyvyssä, omiin maailmoihin uppoutumista? ADHD on yleinen, mutta edelleen melko huonosti tunnettu oireyhtymä, johon liittyy paljon ennakkoluuloja. Supervoimani ADHD -kirjassa nämä erityispiirteet käännetään voimavaroiksi. Kirjassa tutkitaan miten ADHD-ominaisuuksia voidaan hyödyntää niin arjessa kuin työelämässäkin. Teos on suunnattu ADHD-piirteitä itsessään tunnistavalle, varsinaisen diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Kirjan kirjoittajalla, muutosvalmentaja Sari-Marika Durchmanilla on itsellään ADHD ja hän on myös ADHD-oireisen pojan äiti.



Jo aikaisemmin e- ja äänikirjana ilmestynyt Päivi ja Santeri Kanniston En kestä tätä enää! ilmestyy nyt myös painettuna kirjana. Kirjan inspiroivat päähenkilöt edustavat uudenlaisia elämäntapoja ja ajattelumalleja. Heidän joukostaan löytyy downshiftaajia, elämäntapasiirtolaisia, itään viehtyneitä, vapaaehtoistyötä tekeviä ja hakkereita. Yhteistä heille on pyrkimys vapautua stressaavasta oravanpyörästä.



Lähes jokainen meistä joutuu jossakin elämänsä vaiheessa kohtaamaan ystävänsä tai perheenjäsenensä kuoleman. Miten toimia silloin, kun aikaa on vähän ja luopuminen tuntuu lohduttomalta? Riitta Tuluston kirjoittama Loppuun asti ystävän vierellä opastaa kuolevan tukemisessa ja hänen kanssaan kulkemisessa.



Kasvatusvaikuttaja, tietokirjailija Jarno Paalasmaan uutuuskirja Kasvatusviisautta kiireisille on tehty vanhemmalle, joka haluaisi kasvattaa lapsensa mahdollisimman viisaasti, mutta aika ei tunnu riittävän asiantuntijaoppien läpi kahlaamiseen. Teos vastaa jokaista vanhempaa askarruttaviin kysymyksiin kuten: Pitääkö lapsen totella vanhempiaan? Onko lapsilla liikaa valtaa perheissä? Miten varmistat, että lapsesi ei kiusaa eikä joudu kiusatuksi? Kannattaako lapselle maksaa hyvistä koenumeroista? Kirjassa esitetään kasvatuksen parhaat oivallukset kiireiselle nykyvanhemmalle sopivassa tiiviissä paketissa ja tarjotaan runsaasti käytännön kasvatusvinkkejä.



Heti tammikuun alussa ilmestyy myös Eveliina Talvitien henkilökuva Vanha nainen tanssii. Kirja on hurraa-huuto vanhenemiselle ja siinä pohditaan miksi niin harvassa ovat ne naiset, jotka ylpeästi tunnustautuvat vanhoiksi. Talvitie maalaa aiheesta upean kuvan, jotta nekin naiset, jotka eivät vielä ole vanhoja tajuaisivat haluavansa jonakin päivänä sellaisiksi.

Visuaalisestikin upeassa kirjassa omia mietteitään vanhenemisesta ja omasta elämästään kertovat Eveliinan lisäksi muun muassa Ann Selin, Anu Sinisalo, Ervi Sirén, Katariina Souri, Laila Snellman, Leena Pasanen, Marketta Mattila, Pirkko Arstila, Pirkko Lahti, Raisa Rauhamaa ja Seela Sella.



Tervetuloa Vanha nainen tanssii -julkistamistilaisuuteen 14.1. klo 18 Zoomiin tai Facebookiin. Tilaisuudessa Eveliinan lisäksi vanhenemistaan juhlistavat Ann Selin, Katariina Souri, Anu Sinisalo, Marketta Mattila ja Raisa Rauhamaa.





Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Haastattelupyynnöt:

jenni.valpio@intokustannus.fi

044 063 6393

riikka.kamppi@intokustannus.fi (Risto Isomäki)

040 572 9733