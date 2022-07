Vuosi 2021 Helsingin asuntomarkkinoilla poikkeuksellinen – hinnat nousivat, vuokrat kääntyivät laskuun

Koronapandemian pitkittymisen negatiiviset vaikutukset näkyivät erityisesti Helsingin väestökehityksessä. Kaupungin väestö kasvoi viime vuonna vain noin 1500 asukkaalla. Väestömäärä kasvoi poikkeuksellisesti pääkaupunkia enemmän Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa.

Heikkoon väestönkasvuun suhteutettuna Helsinkiin valmistui viime vuonna poikkeuksellisen paljon uusia asuntoja. Vuonna 2021 valmistui yhteensä 7100 asuntoa. Lisäksi kaupungissa käynnistettiin 7350 asunnon rakentaminen, mikä tarkoittaa tarjonnan olevan korkealla tasolla myös kuluvana vuonna.

”Heikko väestökehitys, runsas asuntotarjonnan kasvu ja pandemian negatiivisten vaikutusten kohdistuminen erityisesti opiskelijoihin ja muihin tyypillisesti vuokralla asuviin ryhmiin nostivat vuokra-asuntojen tarjonnan ja markkinointiajat Helsingissä historiallisen korkeiksi. Tämän seurauksena vapaarahoitteiset vuokrat ovat olleet Helsingissä hienoisessa laskussa kaksi vuosineljännestä peräkkäin”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle kaksioiden vuokrat laskivat 0,1 prosenttia. Yksiöissä vuokrien vuosimuutos oli 0,2 prosenttia ja kolmioissa sekä sitä suuremmissa asunnoissa 0,5 prosenttia.

Kun toukokuussa 2019 Vuokraovi.com-sivustolla oli Helsingissä tarjolla noin 2400 vapaarahoitteista kalustamatonta kerrostaloasuntoa, kuluvan vuoden toukokuussa asuntoja oli tarjolla noin 5350, eli yli kaksinkertainen määrä kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Viime vuoden lopulla myös vuokra-asuntojen markkinointiajat olivat Helsingin mittakaavassa ennätyspitkiä. Kaksioihin ja kolmioihin joutui etsimään vuokralaista keskimäärin yli kuukauden. Yksiöissäkin keskimääräiset vuokrausajat nousivat yli kolmeen viikkoon. Kysyntä on kuitenkin kevään edetessä ja pandemian väistyessä piristynyt.

”Vuokramarkkina on lähtenyt palautumaan kohti normaalimpaa tilannetta poikkeuksellisten pandemiavuosien jälkeen. Helsingissä markkinoille tulevien uusien kohteiden määrä on kääntynyt kevään aikana laskuun ja markkinointiajat ovat alkaneet lyhentymään; loppukeväästä ne olivat lyhyemmät kuin viime vuonna minään ajankohtana”, sanoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Helsinki neljäs Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Helsinki sijoittui neljänneksi Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa heti Tampereen, Turun ja Vantaan jälkeen. Kaupunkirankingissa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta eri mittareilla.

”Pidemmän aikavälin kehitystekijöiden valossa Helsinki on edelleen kiinnostava alue asuntosijoittamisen näkökulmasta, vaikka viime vuodet ovat olleet vuokranantajille vaikeita. Asuntosijoittamisessa aikajänne on tavallisesti pitkä, ja siksi lyhyen aikavälin kannattavuuden ohella keskeinen merkitys on asuntomarkkinan pidempiaikaisilla trendeillä”, Rokkanen toteaa.

Vuoden 2021 aikana vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat Helsingissä 6,2 prosenttia. Rokkasen mukaan hintojen voimakas nousu pandemian aikana kertoo asuntomarkkinoilla uskon säilyneen Helsingin vetovoimaan ja koronan vaikutusten olevan tilapäisiä.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin ennusteet vuosien 2022–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Laajemmat kaupunkikohtaiset aineistot PTT:n tuottotutkimuksesta ja Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsauksesta ovat saatavilla ekonomisti Sakari Rokkaselta. Tutustu Vuokramarkkinakatsauksen koosteeseen tästä linkistä.