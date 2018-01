Waste Trainer sparraa kohti vähäjätteistä elämää

Waste Trainer on kotitalouksille suunnattu kokeilu, jossa henkilökohtainen neuvoja – Waste Trainer – opastaa kierrätykseen liittyvissä asioissa, optimoi kodin jätehuollon ja innostaa kohti jätteettömämpää elämää. Kokeilun tarkoitus on edistää kiertotaloutta sekä vähentää etenkin ruokahävikin ja sekajätteen määrää. Kokeilu kuuluu Suomen hallituksen kärkihankkeeseen “Kokeileva Suomi”, jonka tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria ja siten löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen.

Pursuaako roskiksesi? Arveluttaako ajatuskin biojätteen hajusta keittiössäsi? Moni haluaisi kierrättää enemmän, tuottaa vähemmän jätettä ja elää muutenkin ekologisemmin, mutta se tuntuu vaikealta tai aika ei riitä. Waste Trainer on henkilökohtainen neuvoja, joka opastaa kierrätykseen liittyvissä asioissa, optimoi kodin jätehuoltoratkaisut ja innostaa kohti jätteettömämpää elämää. Kokeiluasteella olevaan palveluun kuuluu kunkin kotitalouden neuvonta käyttötarkoitukseen sopivien jäte- ja kierrätysastioiden valinnassa, vinkit kierrätykseen, lajitteluun, ruokahävikin vähentämiseen sekä jätteettömämpään zero waste -elämään. Kokeilun toteuttavat yhdessä From Waste to Taste ry ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Kokeilu starttaa pääkaupunkiseudulla kilpailulla, jossa voi voittaa henkilökohtaisen Waste Trainer -käynnin. Kokeiluun voi aluksi pyrkiä mukaan kilpailun kautta, ja palvelun jatkosta päätetään kokeilusta saatujen kokemusten perusteella. Lisätietoja kilpailusta löytyy osoitteesta hsy.fi/wastetrainer. HSY lähti innolla mukaan kokeiluun, sillä HSY:n pyrkimyksenä on edistää kiertotaloutta ja ohjata kulutusta materiaalien ja resurssien viisaaseen ja kestävään käyttöön. – Waste Trainer tukee hyvin tavoitettamme kehittää aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja helpottaaksemme pääkaupunkiseudun asukkaiden jätteiden lajittelua, toteaa HSY:n ympäristöasiantuntija Elina Mattero-Meronen. Kokeiluehdotuksen tehnyt From Waste to Taste ry uskoo pientenkin muutosten tuovan suuria vaikutuksia. – Idea Waste Traineriin syntyi siitä, että moni haluaisi elää ekologisemmin, mutta aika ei riitä tai kodin jäteastiaratkaisut eivät tue kierrättämistä. Pienillä muutoksilla, kannustuksella ja tiedon lisäämisellä voidaan saada paljon aikaan, toteaa From Waste to Taste ry:n projektipäällikkö Johanna Kohvakka.

