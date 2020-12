WatchGuardin Pohjoismaat kattava jakelusopimus Infinigaten kanssa laajenee myös Suomeen

Panda yritysoston kautta WatchGuard tuotevalikoima laajenee verkon suojauksesta työasemiin

WatchGuard® Technologies on sisällyttänyt myös Suomen lisäarvokumppaninsa Infinigaten Pohjoismaiden jakelusopimukseen. Jakelusopimus on ollut jo voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, joten Suomen liittäminen tähän joukkoon on looginen jatkumo ja osoitus WatchGuardin halusta edelleen lujittaa johtavaa asemaansa alueen tietoturvamarkkinoilla.

WatchGuardin Panda Securityn yritysosto aiemmin tänä vuonna mahdollistaa Infinigaten jälleenmyyjille tarjota entistä kattavampaa tietoturvaa asiakkailleen. Tehokkaana apuna tässä toimii WatchGuardOne kumppaniohjelma helpottaen tuotteiden käyttöönottoa ja hallintaa. Laajennettu tuotevalikoima kattaa verkon tietoturvan, tietoturvallisen langattoman verkon, monivaihetunnistuksen ja kehittyneen päätelaitesuojauksen.

WatchGuard keskittyy tuottamaan korkean tason tietoturvaa kaiken kokoisille yrityksille. Tietoturvaratkaisuissa huomioidaan erityisesti muuttuvat haitta- ja lunnasohjelmat, niitä torjutaan kehittyneen suojauksen lisäksi myös kaikilla perinteisillä suojausosilla, kuten tunkeutumisen estolla, yhdyskäytävä-tason antivirus-ohjelmalla, sovellusvalvonnalla, roskaposti- ja URL-suodatuksella.

“ Meillä on korkeat odotukset yhteistyön tuloksellisuudesta Infinigaten kanssa myös Suomessa, perustuen samaan menestykseen mitä olemme heidän kanssaan toteuttaneet muissa Pohjoismaissa” toteaa Jonathan Whitley, Pohjois-Euroopasta vastaa johtaja WatchGuardilta.

“ Infinigate edustaa meille ideaalia, tietoturvaan keskittyvää lisäarvotoimijaa. He mahdollistavat meille kumppanikentän laajentamisen kokeneen ja ammatitaitoisen jälleenmyyjäverkostonsa kautta koko toiminta-alueellaan.”

“ Olemme innoissamme saadessamme käynnistää yhteistyön WatchGuardin kanssa myös Suomessa. WatchGuard on ollut erityisen menestyksekäs Suomessa ja toimintamme kulmakivenä tuleekin olemaan erittäin kokenut ja tunnustettu WatchGuard-team” korostaa Thomas Hagelid, Pohjoismaista vastaava johtaja Infinigatella. “Tietoturvan kysyntä on pysynyt jopa COVID pandemian aikana korkealla. Suomessa tähän kysyntään on vastattu myös WatchGuardin tietoturvan MSSP-palvelumallilla ja sen tarjoamat mahdollisuudet jälleenmyyjille ovat kiistattomat, erityisesti kun Pandan työasematuotteet liitetään ohjelmaan.”

